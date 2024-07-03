【獨門秘技】方嘉柏陣容「超強」

方嘉柏馬房一向較難捉摸，今次9駒牌面似乎頗強，希望能交出預期成績。

第3場四班1000米，「超強六十」只跑3仗，但連外地加埋共11次試閘，上年12月初出走勢仍稚嫩，5月復出期間試4課大閘，出賽兩次漸入佳境，雖然上仗谷草1200米一放了事，但其實之前試閘留住在馬群中相當肯衝，一如很多年幼馬，留得住跑用啱一段力便有不同發揮，今次縮程跑1000米，排2檔一定唔夠內側「勝萬金」快，換言之可輕易守住貼欄好位，出王牌繼續配何澤堯，有得博。

第8場三班1650米，「銀進」之前谷草短途為主攻，但落腳愈來愈慢，近仗改跑一哩效果更佳，大前仗四班負重磅亦一條直路橫掃對手，要知道該晚賽事完全不利追，「銀進」乃全晚唯一早段雙位數名次而最後能跑入Q之馬，可見後勁厲害，難怪上三班試一仗後上仗即夠膽落重飛出擊，雖然只得第4名，但所負不足1個馬位，已充分證明三班必定夠跑，今仗因輕磅關係何澤堯騎唔到，巴度難得接手當不會浪費機會。■西門獨

西門獨Q過關

第3場8超強六十

拖 2極光彗星5鴻圖新星10勝萬金

第8場11銀進

拖 2飛漲5久久為攻7唯美主義