【三重彩地帶】巫廐招牌馬佢「至」醒

第2場二班1000米，5月打後9匹二班頭馬，其中7匹負120磅或以下，最重磅勝出是具備超班質素128磅的「合夥奔馳」，去到季尾大家體力用得八八九九，負輕磅明顯佔優。今場雙膽揀兩匹輕磅馬，「水晶酒杯」及「美麗第一」均來自爭冠馬房，戰意爆燈，「水晶酒杯」棄直路賽轉谷，博賺級數；「美麗第一」試閘輕勝佳態洋溢，抖夠等贏馬路程。

「電氣騎士」、「緊張大師」及「狀元及第」路合有班底，惟重磅略打折扣。

第9場三班1200米，「加州德至」同程兩度氣走「嘉應喝彩」乃實力指標，今場排10檔或有一定難度，但幸好同場快馬不多，決心切入仍綽綽有餘，巫偉傑招牌馬之一，乘勢不作保留。

「添開心」季初3捷，經回氣後季尾有第二浪攻勢，上場田草1400米快放志不在此，回師谷草主場排1檔，條件齊備。「正氣青驅」後勁可靠，經常做出高難度動作，今晚告東尼排出強陣，應全線出擊。「幸運旅程」上場爆冷後加至67分仍在射程範圍，季初曾3連捷，好開可連珠炮發。「星耀王者」近兩仗均造最快末段，有復甦勢頭，始終有班底，健康養回的話，在三班可博反彈。■海東