【J臣研究所】健康心靈實力雄厚

近排有唔少朋友搵筆者，因應馬會轉咗佢哋嘅後備籤做正籤而可提早買馬返港，想快手搵隻馬追嗰100個配額，如是者就發生咗啲奇事，近期睇到澳紐多課試閘，啲騎師係由頭騎到尾又開鞭打足一條直路，目的就係製造一隻試閘勝出馬畀香港馬主選購，而神奇在呢啲馬又真係有價有市，其實比着你喺香港睇見隻馬試閘要打到飛起先贏，落場你都唔賭啦！其實贏個大閘意義喺邊呢？預期下季初養馬量會大幅改善，但馬嘅質素就十分令人擔心。

第7場四班1200米，「東來欣賞」上場打開勝門，今場自然被追捧，但留意上場可以輕鬆一放而返，都要多謝同場「鑽石寶寶」慢閘，而今場至少有「快樂奇兵」及「喜駿之星」喺前段燒佢，孭重磅下易位難贏，倒不如博隻「健康心靈」，計馬大前仗一跑啱就輕勝兩個身位，睇番當時對手能力，絕對係喺今場對手之上，跑啱形勢可掃晒。「尋寶勇士」腳患馬唔可以辣操，抖夠贏完再出要拖。「儀琪之寶」跑法唔一定要自己帶放，守靚位有機會。

尾場先博隻「星耀王者」，上場步速偏慢下末段由尾殺上做22秒96非常誇張，似養回健康，現居三班有級數之利。「加州德至」大勇，但10檔要打點折扣。「添開心」上場試跑1400米未能放贏，但整體狀態唔差，返嚟首本路程又唔同講法。「錶壇精英」回一回氣隨時返嚟，檔靚唔敢唔要。