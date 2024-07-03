【投注見解】羅富全馬房冷門要「追」捧

前季冠軍練馬師羅富全當年封王摘下90W，一個相當難得的數字，後遺症便是元氣大傷，旗下馬用得頗盡，翌季成績倒退至65W，不過爛攤子延續至今季，暫時只有44勝，與2019年度一樣，如果要擺脫從練最差的名號，刻下任務便是在煞科之前多贏1W。

今季幫羅富全贏馬最多的騎師並不是外籍騎師，反而是本地薑梁家俊，兩人攜手合作取得8W，大多數為質新分子，包括「遨遊武士」、「港林福將」、「誠好運」及「忠誠寶寶」，今期他們合作的3歲馬「追風」也可留意。

第5場四班1650米，「追風」父系為Wrote（寫佳績），即使在港同父馬並不多，但成功率卻高得驚人，連同已退役的「盛世名駒」在內，「超超比」、「風火恆雲」、「舉步生風」及「東來欣賞」統統都贏過，而且全部在首季即報捷，「超超比」更加是4捷佳駟，由此可見「寫佳績」子嗣甚適合香港環境。

「追風」上年11月底開操，不過延至5月才首次亮相，於谷草1200米跑第11名。此駒再出跑田草1200米成超級大冷門，該仗超級分子「魯班精神」取勝，牠拋離亞軍「好運寶馬」也3個多馬位，所以「追風」追回第6名輸6個多馬位表現不算太差。要留意是兩戰都遇上慢步速，後上馬冇表現完全可以理解，惟上仗末段交出22秒42狂追則有顯著進步，今番增程跑谷草1650米，有晒條件爆冷了。

■梓忠