【耀眼精選】雙贏一哩嚟料

馬季近煞科到最後直路階段，再chur多段21.0極速末段，在3日內連跑兩次本地賽事，再加海外賽，就算係鐵人都會「金屬疲勞」。

啱啱嘅7月1日賽事，成為華籍練馬師天下，唔單止全日11場頭馬都出自華倉，仲有4場四連環由本地薑包辦，賽果反映唔少本地馬房仲未收爐。第5場四班1650米，牌面上掛頭牌嘅「錢多多」實力最突出，大前仗跑同程，鞍上人潘頓出閘疊埋心水留後一早切埋內欄，跑唔夠200米就成功將11檔變成1檔，去到對面直路尾移出二疊繞過明顯力弱嘅「欣感」，再移番入內欄偷位推進，末彎身邊左右隔籬對手已開始推騎加速，「錢多多」就算按住韁繩都輕鬆追至第8位，直路乘群駒移離內欄望空衝漏出二疊，「錢多多」位都唔使搵就有條私家路畀佢衝，形勢夢幻到不能再夢幻。今次再跑贏馬路程，由潘頓換上希威森，排位再移出一格排最外檔，複製到當晚嘅夢幻走位，成為最終贏家絕對唔意外，但係如果早段被迫游走二、三疊，又遇到大利內欄嚴重場地偏差嘅話，頂多追近。

博W，筆者會考慮「雙贏」，總場次327場初跑谷草1650米，快放3段頂到拉士200先收工，有過一次經驗，隔近半年再跑一哩同程，估計會有更接近演出。