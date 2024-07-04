【分秒在握】季尾回起出擊最精準

當公眾眼球聚焦在冠軍練馬師之爭中，其實姚本輝亦默默起革命，剛戰爆出49倍大冷W「勁大威猛」更叫人驚喜。除了「威猛」系，今次「快車」系亦有「精準快車」列陣第6場，此駒季尾表現回勇，今次路合檔靚唔太熱，絕對值得一敲。

「精準快車」這匹8歲愛爾蘭自購馬，無疑競賽生涯已步入尾聲，但以其實力，在目前評分應相當具競爭力，今次再爭贏馬路程谷草1800米，還要有運抽個黃金1檔，絕對有可博之道。

其實今季初「精準快車」已贏過同程，當時評57分排4檔，以後上姿態力壓「華卓晴」爆出16倍W，之後回升上三班，對手加強之下當然較吃力，因此亦順勢減分回氣。來到今次，相隔了大半季時間，「精準快車」已減至49分，比贏馬時還要低8分，計數已相當着數，況且今次續配贏馬拍檔艾兆禮，當然就令人更有信心。

其實「精準快車」上仗跑同程表現已不弱，同樣配搭同樣排檔，早段守在7、8位之下，轉直路彎時一度被困守，結果鞍上人選擇在內疊追趕，雖然一度已出頭，但最終仍以半身位負於後上的「慶萬家」及「逐步贏」。觀乎上仗表現，其實「精準快車」走勢已相當不俗，無奈就係差多少韌力，有過一場硬仗後再來，狀態得以提升，相信表現會更加好，8歲馬既然狀態回升，估計必把握機會贏回一仗方抖暑。

■長風

第6場 6精準快車 3春風萬里

2八駿笑昇 4鐵三角