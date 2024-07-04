【場地點樣】壓軸A欄夜賽繼續跑好地

7月尚餘兩期谷草夜賽，而今晚戲碼就會係季內使用全闊A跑道進行角逐，9場戲碼依然緊湊，頭場賽事開跑時間定為晚上6時40分。

就今晨場地掛牌，預測「好地」，度地儀指數為2.72。雖然今朝曾經有雷暴，灑過幾陣驟雨，但往後時間都有陽光出現，預計酷熱天氣持續，今晚仍會以正常好地競逐，就以上次6月26日舉行之谷草夜賽，好地情況絕對可以接受，大部分場合俱以前置型或守好位馬匹贏馬，但三場谷草1650米，卻一再出現前段超快步速，結果全數頭馬，俱屬受惠步速形勢後上贏馬。

今次賽事，亦有3場1650米情況出現，反而呢個路程，度馬方面更加要响步速方面考考心思，而其餘短途場合，總結季尾賽果結論，絕對係擺前有着數。

今晚少咗谷草A欄一哥潘頓，以今季嘅成績，順序就輪到田泰安與布文擔大旗，尤其係布文，礙於養傷今季跑A欄次數遠不及出勤極高嘅田泰安，但兩位都只係7W、8W嘅分別，以布文已經4期未贏馬，表現當然唔OK，今次把握呢個賽道形勢，夫卜之下，睇吓佢可唔可以打破近期悶局，重響勝鼓。