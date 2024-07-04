【温馨提示】今晚跑完　周末黃昏賽又嚟10+3

7月步入馬季尾聲，延續上季由7．1賽期起9日跑4次賽事嘅檔期，今季依然密麻麻，跑完今晚谷草夜賽，馬迷呢個周末又要應付10場本地賽事，由於傳媒方面先要集中焦點响今晚賽事，篇幅方面都好難兼顧到，提及星期六賽事，跑完明日輾轉又到賠率版，三日跑兩期賽事相當緊湊。

比起上季7月份9日跑4次賽事，今次計落10日跑4期，以為時間鬆動咗，但要知道上季嚟一次跑完禮拜六就跑禮拜一，又跑禮拜四然後再跑禮拜日，但馬迷去年只係專注本地賽事，但今季馬會安排當中3日跑兩期賽事，更要顧及全球滙合彩池，嚟緊星期日，仲要轉播德國打吡同法國莊柏德大賽兩地合共12場賽事(4+8)，變相10日係跑5次賽事。

講番本周末黃昏賽，以為跑少場，實際變成13場(10+3)，因為又有3場轉播賽，包括首播南非德班七月讓賽與及花園省錦標，中間空檔夾住一場英國日蝕大賽，唔單只咁，愛好球賽嘅馬迷，仲要掛住當晚大家都有情意結嘅英格蘭，响8強硬掝瑞士，呢個波馬齊飛嘅戲碼，肯定令唔少馬迷都透不過氣。