馬會行政總裁應家柏　獲日本政府頒授旭日中綬章

馬會行政總裁應家柏，於今年令和6年4月29日，在春季外國人授勳公布名單中，獲得日本政府宣布頒授「旭日中綬章」，於本周二國際賽馬組織聯盟及亞洲賽馬聯盟副主席後藤正幸先生，專程從日本來港出席頒授儀式。

應家柏獲得日本政府頒授「旭日中綬章」，旨在表揚其透過日本與香港之間賽馬業的交流和發展，促進相互關係作出之重大貢獻。

應家柏表示：「在此感謝日本天皇及日本政府向我授予這項榮譽。能夠與我的太太、朋友及馬會同事分享這個美好時刻，更實在是一樁美事，同時亦要感謝藤正幸先生專程從日本來港，出席這個頒授儀式。」

應家柏一再對國際賽馬運動充滿熱誠，現在能夠因為對日本賽馬運動的國際發展及推動日本育馬業，有幸獲得日本這個體現了賽馬及育馬最高水平的國家所肯定，令其感到欣悅。

日本中央競馬會與香港賽馬會的策略合作關係，不但對賽馬運動在區內以至全球的發展至關重要，也因為日本的世界級佳駟，來港參與香港國際賽事，從而有助香港的賽事提升地位，令日本與香港兩地均能由此有所裨益。

此外，應家柏亦衷心感謝香港賽馬會、國際賽馬組織聯盟以及亞洲賽馬聯盟一直給予大力支持，而且很幸運多年來有機會與備受尊崇的日本業界同儕，還有及來自全球其他地方的同業並肩工作，實在別具意義，並期盼未來與各方繼續攜手合作，實現更多成果。