米奇今日離英飛香港　惠比壽重投韋嘉療傷

香港資深馬主蕭百君，今年憑名下「米奇」勝出大不列顛錦標，據英國方面報導，此駒將於今日離開英國直飛香港，新季就會披上蕭家軍紅黑直間戰衣，進軍4歲經典賽事系列。

雖然尚未公布「米奇」在港會由邊一位廐主接收，但就肯定係補位去年來港，未跑已經因傷退役嘅蔡廐「惠比壽」，目標直指打吡。據練馬師博輝耀透露，「米奇」自去年歇冬期間接受閹割手術之後，馬匹踏入今季表現突飛猛進，連同上仗頭馬，季內三戰未逢敗績。

呢匹馬原本由Middleham Racing擁有，5月唐加士達馬場連捷後，就被蕭百君買下，結果趕及揚威大不列顛錦標，近年呢場高水準讓賽，已經成為香港買家入貨key race，更何況今屆更係由香港馬主名下馬匹勝出，「米奇」來港服役係鐵一般事實，練馬師博輝耀對於失去呢匹優質良駒，亦感無奈。

至於上季來港操練受傷，筋腱撕裂宣告退役嘅「惠比壽」，需要復原時間極長，但蕭氏家族，已決定安排此駒返回英國，重投上一手練馬師韋嘉旗下，希望能夠重新養回此駒，日後可以再於當地復出。