【賽後報告】星耀王者冇位上　添開心氣管多血

是晚賽後報告撮要：

第4場：被查詢時，艾兆禮表示，他賽前打算讓自有利檔位出閘的「晉神」嘗試佔取中間位置。他說，儘管他已作出努力，但坐騎未能展現足夠前速以做到這點，因而於早段被馬群拋離。他續說，他於早段及中段沿途鼓勵坐騎推進上前，但坐騎對催策毫無反應，保持居於馬群尾列。他又說，他在直路彎及直路初段再度鼓勵坐騎上前，但坐騎仍對催策毫無反應，直至200米處才能以令人滿意的走勢衝刺。小組告誡艾兆禮，他應盡可能確保適當地催策坐騎，從而讓坐騎取得最佳名次。

第5場：「怡昌奇兵」氣管內有很多痰。

第6場：賽後，董明朗報告，他對「多多勇駒」沿途競跑時前肢的動作有些疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。賽後，布文報告，「鐵三角」在領放下過於搶口。因此，儘管他努力約束坐騎，但賽事早段及中段沿途步速仍較標準時間為快。他又說，坐騎因而在直路上衝刺乏力。於宣佈出賽時，「八駿笑昇」與「大將」均申報騎師為班德禮。小組確定班德禮已落實策騎「八駿笑昇」。因此，小組批准「大將」改由巴度策騎。練馬師韋達因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2,000元。

第7場：被查詢時，鍾易禮表示，他獲指示讓「東來欣賞」居前競跑，即領放或居領放馬之後。他說，坐騎負頂磅135磅上陣，早段未能展現足夠前速以做到這一點，因而居較賽前部署為後的位置。他又說，坐騎於末段能夠以令人滿意的走勢衝刺，他認為坐騎下仗或可增程角逐。「揚揚大道」被發現流鼻血。

第8場：「歡樂至寶」在跑馬地馬房內右跗關節部位擦傷。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，巴度表示，「銀進」於接近800米處時作中段發力，其後須沒有遮擋下走外疊，但在直路上對催策毫無反應。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第9場：「星耀王者」早段搶口，不願穩定走勢，過了900米處後在一段途程上在收慢。趨近300米處時受困而未能望空，在「加州德至」外側嘗試望空之際與「雪勇神駒」互相觸碰。在該處起無路可上，其後在餘下途程依然未能望空，未能被力策至終點。

賽後，巴度報告，「添開心」於陣上咳嗽。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。