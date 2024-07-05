得番3期！伍鵬志呂健威鬥埋落去~

以往大家見過師徒蔡約翰及羅富全為爭奪冠軍練馬師拚盡全力，而今季亦有前呂廐副練伍鵬志和呂健威拳來拳往鬥得精彩激烈，踏入7月首期賽事，伍鵬志於沙田贏兩場而呂健威則無馬贏，變成伍廐67W對呂廐65W，經過剛谷戰兩人交白卷，伍鵬志仍領先2場，無論最後冠軍誰屬，兩位練者展現之能力及鬥心都值得馬迷尊敬，現時馬季只餘下3期賽事，相信他倆會繼續認真出拳！今次周六跑沙田10場泥地及草地黃昏賽，大家要繼續追睇此好戲！

第9場三班1400米，呂廐「安康萬里」及伍廐「綠族光芒」上仗俱於同程勝出，今回正面交鋒必成賽事焦點。睇番「安康萬里」3歲馬正踏升軌不斷進步，最近再有試閘得第2名磨利。「綠族光芒」則4歲經驗較充足，季初一再拚近未贏，6月復出跑過一仗後剛戰回勇贏馬，有權保持水準，一於買連贏。留意此場呂健威尚派出「勁進駒」及「智勇名駒」左右夾攻也反映誠意，買三重彩記得拖埋。

再睇伍鵬志所派第5場「海藍寶」最近泥閘以飛快前速跑第1名，最近跑慣谷草今次突然返勝途田草1200米，搶出又叫胡。尚有第4場「機械騎士」專注跑泥地亦有表現，最近兩仗跑泥地1200米俱上名，今次周六上演季內最後兩場泥地賽事，把握機會坐正。

至於呂健威亦有重點出擊對象，第1場新馬賽1200米，所派「精英勇士」上仗初出贏1000米新馬賽，可見進度來得快，上仗前贏過從化1200米草閘，增程料可應付。今周六不妨揀幾匹伍廐及呂廐馬買獨贏過關吧。