嚟緊周六周日　4地大賽輪流播！

嚟緊周六及周日晚上，將有南非、英國、德國及法國此4地賽事上演，周六晚受注南非德班七月讓賽、花園省錦標及英國日蝕大賽，周日晚則有德國打吡賽馬日4場及法國莊柏德大賽日7場，各位有得睇世界各地名駒大戰了。

南非享負盛名的德班七月讓賽為長途2200米一級賽，於基維爾馬場上演，上年亞軍「再度遇見」又再次上陣，此馬上次久休復出跑金挑戰大賽1600米，結果追入一席接近的第3名，過終點後猶有餘勁，熱完身後增程，相信就是目標所在，繼續由合作無間的史卓棟操刀，排10檔留力鬥衝合其發揮，值得重視。

對手中，「惹妒忌」負123磅亦屬利好條件，加上最近快操中走勢甚為放鬆，加速力不俗，狀態甚勇，難怪被視為熱門分子，可連同「再度遇見」買Q及QP。

英國日蝕大賽1990米一級賽，早前在英國打吡輕勝的岳伯仁戰駒「名戰古城」，今次縮程上陣，可望靠級數及銳氣克服，莫雅曾高度評價此駒為新「范高爾」，可見對其有厚望。睇番「名戰古城」出道至今5戰4勝，若能再攻下日蝕大賽，絕對有望成為今年歐洲馬王，今次首度出戰沙丘園馬場，可期取下第5捷。

至於南非花園省錦標1600米一級賽，由3歲或以上雌馬鬥撼，「二滿貫」及「銀色世紀」上仗俱配霍勵賢勝出，睇番騎者近3次騎「二滿貫」取得2冠1亞好成績，人馬合拍，「二滿貫」續配此好手排在3檔起步，機會秤先。

周日晚德國法國接力11場

德國打吡信毛振鵬

跑完周六南非及英國3場一級賽後，緊接周日晚受注德國及法國兩地合共11場賽事，惟此兩地賽事尚未排位，大家要留意馬會最新公布詳情。

德國打吡賽馬日4場，焦點必在2400米德國打吡一級賽，毛振鵬坐騎Narrativo上仗勝出被視為打吡前重要熱身戰的2200米冠軍聯賽，長力已有證明，父系「阿拉發力」於07年亦曾贏過德國打吡，加上Narrativo評分佔利，一切準備就緒，有望揚威德國大賽。

至於法國莊柏德大賽日7場，最有睇頭當然是法國莊柏德大賽1400米一級賽。大家可先留意「魔王據點」，此駒近3仗取2冠1季，除了新勝德國二千堅尼，前仗於5月初亦贏英國古活馬場定磅賽，以及大前仗於法國三級賽上名，近況出色可秤先。

至於「夜飛鼠」前仗在法國一千堅尼一級賽即使走外疊仍取得上名，隔兩星期再出跑愛爾蘭一千堅尼走樣落敗，今回相隔個多月再返法國上陣，提防又有驚喜演出。