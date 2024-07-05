周六1000萬三T　潘頓機械騎士超

今周六黃昏賽除了三T及六寶獎有多寶，第10場四重彩及四連環合併彩池注入228萬元多寶，而預計一注獨中三T派彩高達1,000萬元，六寶獎派彩則有600萬元，共有1,828萬元大賞！潘頓復出即有多匹機會坐騎，想豐收就吼實其坐騎，第4場「機械騎士」、第5場「超平凡」及第6場「勝意」俱可做三T馬膽。

三T頭關第4場四班1200米泥地，李福深盃，伍廐爭冠時刻將連仗於泥地上名的「機械騎士」交予潘頓執韁，排3檔起步已賺晒形勢，做馬膽最穩。配腳要提防落班的呂廐馬「歐洲傳奇」，同程曾獲亞軍必合發揮，而泥地時有神勇演出的賀廐馬「澳華威威」當然也要留意。

三T次關第5場四班1200米草地，夏佳理錦標，伍廐「海藍寶」試閘輕勝有望再進一步，蔡廐「金榜之星」排2檔也要重視。至於潘頓策騎初出的「超平凡」，此不明物體最近贏出從化草閘及田泥閘，操勇用王牌反映決心，排4檔咬住步速可加入戰團，三甲機會亦高。

三T尾關第6場四班1600米草地，陳祖澤錦標，黎廐「勝意」至今4仗全部由潘頓執韁，一再追得好，上仗造全場最快末段，僅以馬頸位輸給擺前走的「艾莉奧」，今次排14檔留前鬥後問題不大，最近6月尾由潘頓親試泥閘，反映重視，埋門再有拍跳工夫，相當積極，加上同場對手沒一匹於上仗贏馬，「勝意」跑出水準可坐位望贏。

六寶獎600萬要運

如何進攻600萬六寶獎？頭兩關第5場及第6場除了吼潘頓的「超平凡」及「勝意」，留意第7場羅廐「誠好運」亦由潘頓接手，此駒早前贏馬姿態勁，排1檔賺盡形勢，最強對手是姚廐近5戰取3冠1亞的「陽光勇士」。

第8場就要吼布文上仗一放而回的「快樂高球」，及潘頓再騎之「飲杯」，潛質甚高之馬排5檔信得過。第9場「安康萬里」與「綠族光芒」鬥撼，第10場吼大勇「同祥和順」及潘頓坐騎「福星」。

尾場四重彩同祥和順魯班精神雙膽

周六第10場三班1200米，四重彩及四連環彩池有多寶228萬，建議可用兩匹穩健的「同祥和順」及「魯班精神」做膽拖4腳。「同祥和順」乃近1200磅的快馬，速度一流，近4戰擺前走全入三甲，埋門再試泥閘跑第1名，原班再來值得信賴。「魯班精神」出道3仗取2冠1季，剛戰更大勝3個多馬位，同樣是跑法主動易於入圍。

「福星」前仗配潘頓稍遲望空照追贏，今次排1檔若然跑出水準有贏馬機會，但此駒跑法後上，上仗因留得太後而僅得第4名，怕際遇稍有閃失，四重彩做配腳較合。「營造組裝」、「旭日昇」及「光年八十」俱擅跑田草1200米，也要提防。