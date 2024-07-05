只差2W！各位記得同丁仔打氣！

隨着「聚風雲」於7．1賽期帶來重要勝利，為練馬師丁冠豪力爭護級帶來曙光，只要在餘下3次賽事多取2W，就能完成14W達標要求。明日沙田黃昏賽，丁廐晒冷共遣7駒參戰，「同得威」與「魯班精神」新勝再度誓師，再加上另一匹強配初出生力軍「假日福星」，俱可視為馬房護級希望。

丁冠豪要在餘下3個回合取得2W達標，今期精銳盡出，「同得威」與「魯班精神」兩匹護級功臣再一次攜手出擊，之前曾於4月14日賽事同日出擊，當日馬房出馬6匹，結果憑上述兩駒起孖，「同得威」之後於5月26日取得連捷，分屬今季新馬賽兩戰不敗新星。然而今次插入三班上陣，卻將贏馬路程讓給廐侶「魯班精神」，丁冠豪安排「同得威」增程跑1400米挑戰難度。上場贏馬後，練者指出馬匹比預期中留得後，落腳愈來愈慢，有加程必要，周俊樂同場大有機會再騎新勝馬「陽光勇士」，但專心再為丁廐的「同得威」效力，戰意鮮明。

至於明日守尾門的「魯班精神」，雖然專注於強項田草1200米出擊，但升班面對強勁對手，亦要面臨考驗。「魯班精神」上場於四班孭135頂磅，自造步速愈放愈勁，贏馬姿態出色，今次負磅驟減，絕對有權突破班次阻力。

假日福星試閘有走勢

除了兩匹新勝馬之外，第4場「假日福星」亦有贏馬機會，雖然首度參賽兼排12檔，但本身一再於泥閘展現好走勢，賽前更由田泰安兩度試準，鎖定泥地短途開上前線，擺明搏殺格。