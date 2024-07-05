【分分制勝】泥地1200最佳騎師　安仔推上巔峰！

本季最後泥戰，編跑兩場泥地1200米，此項路程以田泰安成績最佳，季內暫獲7Ｗ，踏入季末階段，安仔更頻頻於同程入圍，「昇瀧駒」（2次）、「寶麗生輝」及「福國寶」贏馬，「型到爆」、「自強不息」拚入位置。

第2場五班1200米泥地，施偉賢盃，「型到爆」今季先後強配潘頓、巴度及田泰安出擊，卻只能接近，畢竟本身跑慣後上，往往處於被動形勢，較難突圍。例如上場角逐五班同程，因應12檔，被迫拖到包尾，入直路後落後6個多馬位，田泰安亦以為大勢而去，騎來漫不經心，但坐騎忽然自動湧上，亦令到鞍上人甩韁出醜，修正後即愈追愈勁，撲入季軍，單計末段締速，較諸發揮一絕的頭馬「日日獎」更快，顯示本身變速能力，絕非一般五班馬可比。

「型到爆」之前試過田草1400米或泥地一哩，效果欠佳，最終剛戰又於泥地短途上名，已鎖定為最佳出路，今次出王牌報名，決心爭取開胡。而賽前操練亦全面配合，相隔年半再往從化訓練，今趟在當地逗留20天，馬兒似乎得到全新感應，回港試閘即以輕鬆姿態掄元，過終點後更愈跑愈勁，反應之強前所未見。埋門再跳一課，跑來身壯步勁，極惹好感，論態已推上巔峰。再爭泥地1200米，由12檔移至2檔起步，形勢大好，單W必捧！

■明治朗