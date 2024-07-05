【練馬師王】上年主席賽馬日獨攬4W　又想「營造」好夢？

上期跑馬地夜賽，兩大衝冠倉口伍鵬志與呂健威齊齊食白果，伍鵬志目前累積67W，仍以2場頭馬優勢領先。今期沙田黃昏賽，伍、呂兩廐繼續大堆頭出擊，相信又有一番惡鬥，當中呂健威一共安排12駒列陣，火力十足，即使奪冠形勢處於下風，但仍會盡力嘗試，一圓好夢。

呂健威首匹參戰馬為頭場的「精英勇士」，上季角逐新馬賽一出即勝，蹄下敗將正是今次又碰頭的「嘉應駿馬」、「聖托里尼」及「錶之宇宙」，雖然贏馬後需要多負7磅，但本身性能長優於短，改爭1200米肯定更合腳法。希威森上期黃昏賽連中三元，手風正順，隨時再演好戲。若投注呂健威的「練馬師王」，適宜於第1場開跑前「入場」落注。

列陣尾段場次的「安康萬里」及「營造組裝」，同樣面對頗強對手，要贏似乎不易。不過，上年主席賽馬日，呂健威四喜臨門，頭馬全屬當起質新分子，第9場「安康萬里」上場初跑田草1400米即勝，威力更勝1200米，最強對手「以戰常勝」則是首度增程，始終有點難度，「安康萬里」更抽1檔好位起步，保持連捷希望。至於尾場的「營造組裝」，季初曾締1分8秒64勝出田草1200米，是今季三班同程第5快時間，根本無懼高速比併，久休熱身後第2次參賽，有望於強中強場合突圍。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 4.0倍

2.呂健威 4.5倍

3.羅富全 7.0倍

4.伍鵬志 9.0倍

5.丁冠豪 8.0倍

6.黎昭昇 11倍

7.姚本輝 17倍

8.文家良 17倍

9.告東尼 25倍

10.方嘉柏 45倍

11.賀 賢 45倍

12.鄭俊偉 35倍

13.大衛希斯 45倍

21.其他練馬師(葉楚航/容天鵬/沈集成/巫偉傑/韋達/蘇偉賢/廖康銘/徐雨石) 45倍