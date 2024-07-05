【日蝕大賽】名戰古城要與海都之星睇齊

1990米一級賽日蝕大賽周六在沙丘園舉行，一眾3歲新秀將於季內首度與較年長賽駒對壘，當中「名戰古城」力圖締造壯舉，爭取成為逾50年來，第5匹在同年成功攻下英國打吡大賽及日蝕大賽的賽駒。近半世紀以來，只有4匹超級名駒能夠在同一賽季內連勝上述兩項大賽，分別是「水車礁石」、「那時還」、「海都之星」及「金號角」。

岳伯仁向來擅於協助表現失準的賽駒於翌仗重回巔峰狀態，「名戰古城」就是好例子，此駒前仗失利後，上仗在葉森馬場出戰英國打吡大賽時重拾勇態，拋離對手奪魁。岳伯仁說：「葉森對牠來說是全新的環境，牠從未跑過那種賽道，未跑過如此長途，也未嘗留後競跑。馬兒在葉森遇上了很多從未遇過的情況，所以看見牠能夠應付裕如，實在令人高興。」岳伯仁另一參戰馬「童話傳世」，外界估計會嘗試於早段控制步速，以免賽事形勢變得過於複雜。

今仗最有機會帶來變數的參賽馬，應當是「聯星共舞」及「捉刀手」。「聯星共舞」前仗在法國二千堅尼幾乎爆冷勝出，上仗出爭英國打吡時一度看似有力爭勝，可惜末段無以為繼，今仗縮程會對牠大有幫助。

「捉刀手」兩歲時未嘗一敗，上仗出爭法國打吡跑獲第4名。練馬師郭誠表示：「當日尚蒂伊的場地因天雨而變得非常軟爛，令『捉刀手』未能像去年在較乾快地上競跑時般加速。」