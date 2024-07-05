德國打吡大混戰　薛根話盡述情懷贏面高

德國馬季今年首兩項經典賽事德國二千堅尼及一千堅尼均由英國賽駒奪冠，然而，周日在漢堡舉行的2400米一級賽德國打吡，只有一匹英國賽駒「榮城港口」參戰。

漢堡在過去一星期持續下雨，跑道狀況料會變得軟慢，更為考驗馬匹的長力，而德國賽駒素以長力十足而聞名。預料本屆賽事出馬會達至滿額的20匹，但僅得4駒曾勝出同程賽事，分別是「燃放」、「快活大亨」、「榮城港口」及「愛滿小村」，而根據當地官方評磅員的評分，參賽馬匹高低分差超過40分。此外，今仗唯一雌馬「世界之最」獲輕微讓磅，將力爭成為繼1997年「博爾吉亞」之後，首匹揚威此賽的雌馬。

「盡述情懷」上仗於科隆以漂亮姿態勝出一項2200米二級賽，預料今仗將受熱捧，練馬師薛根看好這匹雄馬能在此取得佳績，他說︰「馬兒的操練表現良佳，場地也不成問題。賽果當然要視乎陣上形勢，但我們今仗勝望不俗。」「盡述情懷」今仗將排11檔起步，而另一熱門馬「冬日夢」則自10檔出閘。

練馬師何傑仕派出「羅馬元首」及「冬日夢」參賽，他說︰「兩駒狀態勇銳，評磅員認為『羅馬元首』實力較強，也肯定喜歡跑此場地；而『冬日夢』理論上爭勝不易，我卻有不同看法，評磅員的意見只能視作參考。」「羅馬元首」將由主帥艾彪傑執韁，自1檔起步，他表示：「今仗途程應不成問題，因為馬兒上仗攻下2000米三級賽打吡預賽，末段一直保持走勢至終點。」

近10屆德國打吡，練馬師高立勝出3次，而薛根勝出兩次。高立今仗三路興兵，其中「博納小鎮」上仗於揚威2200米二級賽意大利打吡，但今仗場地狀況或會影響發揮。

歷來從未有女騎師能摘下德國打吡，但今次有兩位女將力圖締創歷史。胡潔彤將為薛根參賽馬「力摘星」主轡。薛根表示：「馬兒表現非常穩定，陣上每每全力以赴，不過今仗實在任務艱巨。」另一位女騎師是來自比利時的尹丹翠，她會策騎「意北聖者」角逐此項大賽。