【張基焦點】皇仁歡星強勢出擊

姚本輝最近氣勢如虹，連續5次賽事有進帳，剛周四谷戰更包辦頭尾胡，輪到今期黃昏賽，姚廐繼續強陣出擊，「皇仁歡星」上仗跑得不差，熱身後可望更進一步。另外，「機械騎士」已證明泥地性能出色，今次終於由潘頓接手，要捧。「高明力量」曾於泥地跑近，在五班可構成威脅。「一定美麗」演出準繩，交由布文執韁隨時有更進一步演出。

第5場四班1200米草地，夏佳理錦標，「皇仁歡星」初次上陣狀態未算十足，況且同場對手亦算強，經一場熱身後剛戰跑同程取得殿軍，從陣上走勢所見馬匹仲有不少進步空間。復課後朝早晨課所見狀態有進展，喜見收身之餘，體重亦下跌19磅，今次對手一般，「金榜之星」屢拚未贏，「皇仁歡星」有望恃質爭勝。

第4場四班1200米泥地，李福深盃，「機械騎士」自從早前加盟伍鵬志馬房後漸有進步，潘頓曾經操過，只是未有效力，今次終於人馬合作，剛戰已證明泥地性能非常出色，加上埋門狀態起得靚，加羊毛面箍上陣配合3檔好位，馬房爭奪冠軍，必定全力以赴，可望收復前失。

第2場五班1200米泥地，施偉賢盃，「高明力量」近況甚佳，不排除有意部署落班，本身初跑泥地同程得第5名，證明場地性能並不差，其後操練則有問題才未能交出水準，早前跑泥地一哩嫌長，上仗則落班前遇上濕慢泥地，敗不足據，最近於從化操練比前輕身，埋門彈草閘亦好，不能忽視。

一定美麗要吼

第7場三班1400米草地，施文信盃，「一定美麗」今季演出無退化，兼且跑乾快地威力更大，既然剛戰跑軟地也上名，近況出色，突然改以布文掛帥要吼。