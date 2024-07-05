【進階選項】凡凡有餘三班過客

每逢季尾至暑假時段，都有唔少馬匹他投，季內有成績的欲更上一層樓，無成績者希望轉轉環境求突破這亦無可厚非。

大馬房唔怕小兵變，皆因新血源源不絕，方嘉柏貴為4屆香港冠軍練馬師，從練已勝出過千場頭馬，每季成績保持穩定，相信亦會向長期支持忠實馬主盡快交代。第7場「凡凡有餘」於澳洲兩戰全勝，加上父系為美國三冠王「正義」，亦是種馬「一哥」的同母半弟已知非凡品，上月登場小試牛刀，配楊明綸跑1400米，在軟地上走不利內欄跑線仍得第4，表現合格。今次換上何澤堯排2檔，應可沿用其均速跑法，此系馬雖可應付淋地，但整體表現跑乾快地更佳，保守估計「凡凡有餘」值80分或以上實力，三班過客有力補中。

另一匹前景看俏為第8場「飲杯」，已不止一次推介此駒，5月頭初跑谷草在全晚不利追的高難度情況下跑第3，頭二馬再出再贏。5月尾本已報跑1400米配布文，結果衝閘走甩退出。「飲杯」今次再報戰潘頓立即取回帥權，賽前試泥閘早段刻意拖後，再掟出大外欄追趕反應凌厲，終點線前見好即收。再發展下去應是匹1600米甚至再長途程賽駒，下季4歲將見到其最佳一面，惟目前仍留在四班，即使跑質已夠殺。