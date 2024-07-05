【論戰天下】未來轉換檔佳又輕磅

S1-1：此賽等於南非跑馬王，地位崇高。「未來轉換」曾勝2500米主席盃氣量充沛，上場在基維爾1900錦標便把握內檔之助守好位跑，直路發力再回氣鬥贏「迷人東方」，後駒再出於三級賽補中。霍勵賢曾3勝德班七月讓賽，此駒負119磅4檔又可以跟前靚位，有力再贏。最強對手當然是「惹妒忌」，南非馬壇3歲新星，基維爾馬場3戰全勝，由政治家錦標起已連贏4場包括兩項一級賽，後勁強橫相信多跑200米問題不大。

「溫徹莊園」是上屆此賽的冠軍，當時負磅比今場輕8磅，今年復出只跑一場，4月全球匯合彩池總理冠軍挑戰錦標不敵「皇家冠軍」跑第2名，熱身後目標直指今仗。

「迷人東方」能夠火併「未來轉換」亦具能力，雖曾對「惹妒忌」不敵，但目前肯定比當時進步，外檔盡早切入領放，或可操控步速偷襲。

二滿貫3歲進步快

S1-2：花園省錦標是供雌馬角逐的一級賽。「二滿貫」年初轉播馬略卡錦標時尚且不敵馬后「卡拉公主」，但3歲馬在下半季進步神速，前仗雌馬堅尼被「萊斯克瓦」壓迫跑衝刺欠順結果只得亞軍，上場1400米則展示出極佳爆發力，質素肯定不差，今再跑一哩以現階段這匹「民族英雄」子嗣來說應更合適，檔靚勝望濃。

名戰古城存心縮程

S2-1：岳伯仁星級賽駒「名戰古城」前仗熱倒後，上場立即在英國打吡回復水準，蹄下敗將再出在愛爾蘭打吡包辦冠季，如今選擇縮程跑日蝕，正是走當年「海都之星」、「金號角」跑線，此兩駒贏得，「名戰古城」上次大幅跳程仍勝足證其實力同樣強橫。對手中同屬3歲的「捉刀手」，今季復出在英國二千堅尼及法國打吡均第4，粗身馬經兩戰熱身狀態冒起，有力爭三甲。