【三重彩地帶】長期力撐「友」情無價

第2場五班1200米泥地，施偉賢盃，「友盈友福」上季尾五班同程輕取今季兩勝四班的「澳華威威」，締速1分8秒59比四班標準時間還要快，還以為今季可征服四班，惟進度不似預期，11戰僅上名一次。連敗減分後，剛周一1400米復見較像樣的走勢，交出前速而末段亦可維持，輸3馬位已是近仗最近，重拾勇態安排匆出應有計。鄭俊偉上岸後唯一頭馬「晴王」屬季內首W，亦是上季達標功臣，「友福」系乃馬房擁躉，「友盈友福」似是「晴王」翻版。

總場次705同程三甲「日日獎」、「連連勝利」及「型到爆」續配三大高手，依然是前列分子。「高明力量」四班同程曾負乘半，今場有落班的變數。

第5場四班1200米草地，夏佳理錦標，「天天耍樂」熱身再出即有進步表現得第3，羅富全質新馬甚少一招了，踏升軌可期再進。

「金榜之星」進軍1400米仍是近而未勝，回師1200米對手較弱，捨難取易部署正面。「海藍寶」全場唯一曾勝同程，雖是弱組，但頭馬始終是頭馬，泥閘放返仍持佳態。「皇仁歡星」同程兩戰都有走勢，姚廐近期當銳信得過。「超平凡」兩課1200米閘都贏，較具參考價值。■海東