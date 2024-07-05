【耀眼精選】千里如飛有力突擊

尾場焦點落響「同祥和順」同「魯班精神」身上，筆者由佢哋落地第一鋪已捧場，見到兩匹愛駒近期先後大炒對手，令我諗番起15年前暑假幫老友幕後代筆其中一篇稿。

已轉做評馬名嘴的一代名將庇利，賽後話「美式法老」好拍檔伊偉舵就好似響馬背上面滑緊水，只要兩隻手捉住韁繩、雙腳蹲實馬鞍，匹馬就會自自然然無驚無險帶返終點。

這類滑水式贏馬姿態，觀賞指數確實爆燈……不過對於本地職業投注人而言，此類收韁頭馬，通常再出都會刻意避開甚至攻擊之。玩敵贏馬畫面震撼，隨之而來就係市場會過分熱捧，馬迷蜂擁押注該駒身上，出現超買再超買非理性情況，明明應值兩倍，卻賣到得番一點幾倍。贏，只進帳幾十個巴仙，但一輸就隨時要追兩、三鋪先cover到，回報同風險不成正比，有違博彩之道。

篇文係響「美式法老」輕取赫斯基邀請錦標賽之後寫，結果「美式法老」再出跑卓華時錦標滑鐵盧輸畀「冰壺快道」。大前仗大勝嘅「同祥和順」，再出只跑入第3，今次輪到上仗贏3乘多嘅「魯班精神」，會唔會同一命運？

今期推介第8場嘅「千里如飛」，上仗初出狀態一般，表現卻比想像中好，埋門試泥閘1200米彎位一段走勢洶湧，開氣後再爭田草1400米，有力突擊。