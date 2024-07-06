【J臣研究所】駿奕快車增程正晒

編排3日跑兩次馬，做功課都做到頭暈，奇就奇在明明星期日跑得，點解又會跑今日星期六呢？可能馬會都有做過吓入場統計，星期六黄昏馬入場人數會多啲？點都好，今次係倒數第2個日賽，祝大家好運。

第9場賽事，「駿奕快車」上仗獲亞軍輸得較遠都無可厚非，一來輸畀隻大超班嘅「龍之輝」，二來輸在變化場地，沿途守第2位不斷食前駒泥頭，今回強手已去且跑多200米，計馬血統落腳翻步都肯定接近一哩更好，今場1400米應可輕鬆補中。「以戰常勝」兩戰未敗，母線有一哩以上長力，蔡廐增程果斷，今次仍係爭勝分子。「安康萬里」都係今場3大明星馬之一，而且有過一場1400米贏馬經驗，略略比以上兩駒優勝，不過計馬上場僅贏「大勢至富」，上三班未算贏面壓一，呢場3駒惡過老虎，鐵角處理。

第10場其實都係幾隻有近績馬主宰大局，「魯班精神」上場四班大勝3個多身位，同場「河好運」、「哈羅威」再出表現唔差，應屬強組，上三班非擔心實力問題，而係3歲馬要上班即贏難度唔低，Q膽可試但博W就風險大。

「樂滿貫」一連多場排外檔都輸唔遠，計馬有二班底質，今次排4檔起步，成冷要吼。「同祥和順」上場贏馬或多或少有啲場地之助，感覺上評分摸頂。「福星」上場配薛恩起步唔慢，但刻意捉到尾，追回第4名吸引，今次潘大哥又攞番嚟騎，用意都十分明顯，排1檔起步，跟前少少走絕對有力贏馬。