【分秒在握】賀銘年充當勇士

或許在騎師立場，看的不是一場頭馬，而係看得較長遠，因此今次周俊樂揀騎「同得威」而放手「陽光勇士」亦無可厚非。不過就今次機會，其實「陽光勇士」根本一點也不下風，上仗面對「手機錶霸」可予取予攜，再爭三班根本極惡。

當然，「同得威」本身亦有相當實力，兩勝新馬賽均展示了非一般的後勁，兩次末段分別造22秒正及21秒9，但今次編班面對舊馬，實力已非新馬賽可比，況且今次初跑1400米，無論係氣量及步速適應都係一個挑戰，左計右計，都係秤先「陽光勇士」。

其實「陽光勇士」踏入季中以後的表現相當出色，1月至今跑了6仗，除了全獲獎金之外，更得3冠2亞的驕人成績。此駒近兩次上陣都係面對「手機錶霸」兼兩度串Q，前仗若非未能望空，已有機會擊敗對手。上仗換上周俊樂初次執韁，直路於外疊望空後愈追愈勁，不但成功克服慢步速，而且亦交出全場最快末段時間掄元。順帶一提，此駒已連續3仗交出全場最快末段時間，馬匹的衝刺及加速力可見一斑。

今次姚本輝找來賀銘年助拳，騎練近期已先後贏出「大勢至富」及「勁大威猛」，兩駒有熱有冷，擺明係逢出必拚，加上練者已連贏5日氣勢正盛，相信「陽光勇士」亦不會作保留。

■長風

第7場 3陽光勇士 10誠好運

11瑰麗人生 9風繼續吹