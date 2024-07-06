今晚轉播賽玩盡南非英國　CEO獨家分析形勢

今日沙田賽事後有3場轉播賽上演馬會CEO應家柏先生都有心水。S1-1場次一級賽德班七月讓賽，預期步速中等。「惹妒忌」力爭5連勝，大前仗攻下一級賽好望角打吡，上仗於一級賽日報錦標2000，短兵相接之下力克對手獲勝，今次排5檔出閘，慣常拍檔傑奇應會取得好位，是頭馬及三甲之選。

「再度遇見」上仗於一級賽金挑戰大賽復出，最終跑獲季軍，跑過該仗後其狀態可望進一步提升，雖然今仗負頂磅上陣，並讓磅予同場所有對手，但仍具競爭力，上名機會依然樂觀。「溫徹莊園」去年在此賽中力壓「再度遇見」而摘冠，兩駒在今屆賽事的負磅形勢與去年相若。「溫徹莊園」今年只出賽一次，於一項2000米賽事得亞席，馬雅尼今仗續效力，亦可入位。「皇家冠軍」近4仗中有兩仗在一級賽中取勝，氣勢正盛，亦具可爭之道。

S1-2場次1600米一級賽花園省錦標，預期步速中等。前仗在雌馬堅尼落敗的「二滿貫」，其後在1400米二級賽中成功補中，今次排3檔起步，沿途應可輕鬆跟跑，爭勝及三甲機會俱佳。「銀色世紀」上仗在一級賽胡拉芬頓2000錦標擊敗一眾年長雌馬掄元，今次縮回一哩途程角逐，亦屬另一頭馬及位置之選。

「萊斯克瓦」上仗強勢壓過「二滿貫」攻下二級賽雌馬堅尼，今次乘勇再拼，有望走入一席。「紅色皇宮」上仗以出色姿態奪下一項1800米表列賽，此程應甚合牠發揮，是此賽另一匹有力一爭的3歲賽駒。其餘年長馬中，「牽我手」在胡拉芬頓2000錦標一役居「銀色世紀」之後得亞軍，今仗亦有機會跑入一席。

在兩項南非轉播賽之間，亦會自英國沙丘園馬場轉播日蝕大賽，這項1990米的一級賽編為S2-1場次，預期步速屬中等。岳伯仁及莫雅這對冠軍級騎練組合，今年將希望放在「名戰古城」身上，此駒今季復出角逐英國二千堅尼，表現令人非常失望，可幸上仗英國打吡大賽成功回勇，以輕鬆姿態奪魁，蹄下敗將「南加名城」其後更勝出愛爾蘭打吡。「名戰古城」上次勝來姿態出色，是此賽的頭馬之選。

「聯星共舞」上次角逐英國打吡，入直路後一度上前挑戰前列分子，但最後200米無以為繼，結果得第6名，此駒前仗在法國二千堅尼屈居亞軍，今次重返中距離上陣，有望闖入一席。「捉刀手」今年表現不俗，牠與「意雅步」及「班霸實力」均具位置機會。