【論戰天下】今次睇好呢匹范高爾同母半弟

今晚兩地轉播賽大家要留意場次編排，部分是德國及法國輪流夾住上演。薛根曾6勝德國打吡，麾下「盡述情懷」新勝猶勇，可再下一城。至於S4-3法國莊柏德大賽，「馴馬師尊」剛在澤西錦標入Q，表現可人，「范高爾」半弟有力在一級賽封王。

S3-1：「麗影之紗」這匹高多芬賽駒自從由英國艾柏賓馬房轉到法國潘濤後，已重拾水準，本身既能在三級賽自豪錦標上名，如今在德法次一級賽事上陣，論實力應佔上風。

S3-2：由薛根訓練的「度假海島」，至今出賽5次全入前4名，演出甚準，前仗在霍珀加滕馬場2000米打開勝利之門，剛戰配毛振鵬跑德國橡樹大賽預賽，最後亦不過僅敗得季軍，今增程跑2200米更合腳法，可望補中。

S3-3：由胡拿訓練的「生猛寶」上月初在克雷菲爾德馬場角逐1700米，以大熱門姿態輕鬆打開勝門。本身跑法靈活且場地性能廣泛，今次出爭讓賽負磅適中，可乘勝追擊。

S3-4：「盡述情懷」出賽4次全入三甲，今年轉投薛根馬房後，前仗只負於早前揚威皇家雅士谷賽期的「格倫島」，上場於科隆勝出一場重要打吡前哨戰，後勁強橫且有毛振鵬壓陣，有力步其父「阿拉發力」後塵揚威德國打吡。

莫艾誠出策的「冬日夢」，剛戰於杜賽爾多夫打吡預賽，以收韁姿態贏馬，比前仗復出時進步神速，今場德國打吡爭勝分子。「勤鍛煉」只上陣3次非冠即亞，且連續在兩場熱身賽跑得好，續配大賽時有佳作的龐可立，亦要兼顧。薛達祺曾8奪德國打吡，今年夥拍意大利打吡盟主「博納小鎮」出戰，該役蹄下敗將亞軍「君權至尊」，再出於英皇愛德華七世錦跑第3名，足證水準並不差，有力搗亂大局。

S4-1：「靛活現」這匹父系為前歐洲短途王「蔚藍海角」，母系「地標」當年兩歲已有成績交出，從血統分析，「靛活現」應是擅跑中短途，看來亦是一匹性能較早熟雌馬，配蘇銘倫可期一出即勝。

S4-2：「峻壁之子」至今只出賽8次，前年曾亮相法國二千堅尼，結果未竟全功，之後曾豹隱1年。今年復出重拾進度，上場於三班賽追回第4名，今次轉戰曾勝的多維爾馬場，場地有根據，可提升戰力。

S4-3：「馴馬師尊」是一代歐洲馬王「范高爾」的同母半弟，上月於皇家雅士谷賽期澤西錦標要「悍蹄」出真功夫方能險勝，可見進步神速。今次轉戰多維爾強配莫雅，首次挑戰一級賽，適逢對手未達一線水平，只要保持進度，在此組坐亞望冠。對手「魔王據點」新勝德國二千堅尼，跑法主動，縮程亦合腳法。

好快再會級數秤先

S4-4：「好快再會」今年復出熱身後在圖盧茲馬場攻下阿瑪莫倫大賽，上場法國一千堅尼末段追前甚多，以冷門身份來說這席第5名並不失禮，該場前列馬匹多選擇莊柏德大賽，此駒留守表列賽應該夠贏。

S4-5：「追諜」與去年部署一樣，先出戰紐卡素膠沙地卓普斯錦標，然後攻下此賽，再於紀爾斯大賽跑第2名，雖然今屆卓普斯名次比去年差，但亦所負非遠，今仗才是目標。

S4-6：「全盤實情」去年曾在多維爾勝出三級賽，之後挑戰歌劇錦標，能力與對手略有距離敗陣。小休復出在巴黎隆尚一哩賽熱身跑第4名，今次回師多維爾，本身曾勝一哩，表現有望更進一步。

革命領導1400更合

S4-7：「革命領導」型格漂亮的「戲劇泰斗」子嗣，5月於聖格盧馬場初出跑1200米全程主動，直路受催策下大步走甩對手，看本身腳法，增程跑1400米只會更合發揮，馬少場合，有力一放而返。