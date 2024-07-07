【世界觀】德國打吡世界之最單挑群雄

歐洲嘅打吡大賽，通常都係雄馬參與居多，好少雌馬會踩過界，始終體能有別，就算有讓磅優惠，都唔足以彌補先天嘅男女大不同。不過響今屆2400米嘅德國打吡，就有今年元旦日先至正式轉做練馬師嘅前騎師彭楚宜，旗下嘅「世界之最」以全場唯一馬女身份，挑戰群雄。

事實上，「世界之最」如果唔跑德國打吡真係有啲嘥料，因為呢匹3歲馬女嘅同母異父大哥Windstoss，同埋同父同母嘅二哥Weltstar，分別響2017同2018年直落兩屆勝出呢項經典大賽，佢哋3兄妹嘅媽媽Wellenspiel，可以講係完全為德國打吡而生嘅母系。

響德國賽馬史曾經出現至少6對同母馬揚威打吡，其中嚟自英國嘅名雌Sacarina，更曾與子嗣3奪德國打吡嘅壯舉擦身而過。當年Sacarina同德國種王Monsun可以講係天仙配，佢哋所生嘅子女好多匹都能夠成材，其中「承蒙」（Samum）同「先百利」（Schiaparelli）都先後成為呢項大賽嘅盟主，同系嘅「神聖女王」（Salve Regina）響2002年以德國橡樹大賽盟主身份挑戰打吡，可惜被「沙漠駿馬」（Next Desert）壞大事只跑得第2名，未能包辦呢口3歲馬經典賽孖寶。

響近20年曾經有8匹馬女出戰德國打吡，結果全數落敗，睇吓「世界之最」今次可唔可以打破數據，幫佢媽媽Wellenspiel名留青史，成為史上首匹誕下3匹德國打吡冠軍嘅名雌。