【賽後報告】鑽石福將輸鼻位　湯普新要求睇終點相

是日賽後報告撮要：

第1場：小組押後宣佈覆磅完畢，因為在接近200米處時發生的一宗事件，令小組懷疑應否宣佈「聖托里尼」（田泰安）為是賽的頭馬。隨後第2名馬匹「精英勇士」的騎師希威森以坐騎於接近200米處時受到干擾為理由提出抗議。小組考慮了包括巡邏影片的證供後，發現「精英勇士」起初向外斜跑避開「聖托里尼」，靠近「錶之宇宙」處於窘境，但未能充分確定「精英勇士」於接近200米處時已在「聖托里尼」與「錶之宇宙」之間望空。儘管小組認為「聖托里尼」在跑了一段短途程後曾向外斜跑及阻礙「精英勇士」，但未能充分確定「精英勇士」已望空，因此裁定抗議不成立，並宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。小組告誡田泰安須加倍小心。

希威森（「精英勇士」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於末段，他容許坐騎在尚未帶離「錶之宇宙」下向外斜跑，導致該駒被「精英勇士」觸碰，以及失去應有的跑線。小組考慮了希威森在本季餘下時間有確認的策騎聘約，依照慣常做法，判希威森罰款6萬元，以代替停賽1個賽馬日。在衡量判罰輕重時，小組裁定希威森的不小心策騎程度屬第1級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

被查詢時，潘頓表示，由於「嘉應駿馬」排外檔起步，他未有獲發具體的策騎指示。他說，坐騎是日出閘迅速，他選擇於早段催策坐騎上前。他說，當坐騎走外疊時，他須持續催策坐騎上前以切入領放，以免走外疊，但坐騎於接近1000米處時在向內切入領放之際開始搶口，其後在一段短途程上昂首。他續說，坐騎於中段沿途持續搶口。練馬師大衛希斯確認未有向潘頓發出具體的策騎指示，而潘頓的騎法則取決於此駒是日的出閘情況而定。

被查詢他在直路上「風雲」的騎法，以及是否有機會將坐騎移出外疊以望空時，班德禮表示，他在直路早段開始催策坐騎，其後選擇將坐騎推進至「志在福星」內側。他續說，「志在福星」於接近300米處時向內斜跑，由於他堅持將坐騎移至該駒內側，坐騎未能移出外疊以望空。小組認為班德禮在此情況下所採取的策略屬合理。霍宏聲覆磅時為123磅，他因返回覆磅時超磅2磅，被罰款3,000元。

第3場：「巴基之友」賽後被發現失去右後蹄的蹄鐵，以及右後足足底有一個傷口。宣佈覆磅完畢前，湯普新要求觀看評判員的終點照片。他認為「鑽石福將」與「美麗多盈」之間有勝負距離，小組因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

第4場：被查詢有關「有派頭」進步表現時，練馬師沈集成表示，此駒於初出一仗及上仗賽後均被發現右後腿不良於行，他認為這是此駒之前表現令人失望的原因。他說，此駒上仗賽後曾休賽及運往從化馬房，是賽前於6月27日在從化試閘表現良佳。他又說，此駒今仗在領放下主宰大局，因此有利發揮，同時也從以往的出賽經驗中獲益。

「高進明駒」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「假日福星」流鼻血。

小組是日就「駿寶」在接受吸入式支氣管擴張劑治療後於不得參賽的期限內報名參加此賽，以致於7月3日被小組著令退出一事展開研訊。小組是日聽取了「駿寶」的練馬師羅富全的證供。小組確定，由於是賽較遲截止報名，該馬房未能貫徹執行慣常的預警制度，以免馬匹在接受治療後不得參賽的期限內接受治療。根據賽事規例第50(5)條，羅富全因違反練馬師手冊第69(h)條的規定被罰款2萬元，事緣他未能採取一切適當的預防措施，確保在馬匹接受治療後不得參賽的期限內不會施用任何含有違禁物質的藥物。

第5場：被查詢時，布文表示，「金榜之星」佔取領先馬匹之後的位置，其後於接近850米處時動作笨拙。他說，他擔心坐騎或有不妥，因此其後在一段短途程上收停坐騎。練馬師蔡約翰未能就有關布文對此駒的評估提供任何解釋，並且告知小組，此駒須接受進一步獸醫檢查，因此將不會在今季餘下時間出賽。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

被查詢時，「天天耍樂」何澤堯表示，他獲指示讓「海藍寶」佔取前列位置，但沒有具體指示讓牠領放。他說，坐騎於早段在領放下被「海藍寶」追上，他打算讓該駒過頭，將坐騎置於該駒之後有遮擋的位置。他說，當他試圖讓「海藍寶」超越坐騎時，坐騎開始搶口，他嘗試讓坐騎穩定走勢，但「天天耍樂」毫無反應，因而以較他所願為快的步速領放。小組認為何澤堯在此情況下所採取的策略屬合理，並且認為他已作出足夠努力試圖約束坐騎，以圖讓坐騎於早段及中段沿途以可持續更久的步速領放。

被查詢有關他「海藍寶」的騎法，以及於早段及中段讓坐騎以快步速領放時，田泰安表示，他獲指示讓坐騎嘗試領放。他說，坐騎出閘迅速，在領放下被「天天耍樂」追上。他說，鑒於策騎指示，他於早段讓坐騎展步上前以圖超越「天天耍樂」。他續說，當「天天耍樂」在坐騎內側開始搶口時，坐騎於接近900米處趨近首個彎位時未能超越該駒，因此他選擇再催策坐騎以超越「天天耍樂」及遵從策騎指示。

他說，坐騎於過了700米處後得以超越「天天耍樂」，並且沿欄領放。練馬師伍鵬志確認所發出的指示，但表示騎師不一定須遵從該等指示，倘若此駒未能領放，也可選擇將此駒置於領放馬外側競跑。小組考慮了田泰安的解釋後，認為他於早段持續催策坐騎上前超越「天天耍樂」屬判斷錯誤，尤其是早段及中段步速較標準時間為快。小組進一步告誡他日後應較今次作出更佳判斷。

第6場：被查詢時，潘頓表示，他獲指示讓自大外檔出閘的「勝意」居前競跑，尤其是賽前預期賽事早段步速不快。他說，是日的策騎指示與上仗相若，然而由於該仗步速較今仗快，坐騎該仗於早段走外疊。他說，坐騎該仗因而居於後列。他又說，坐騎是日於趨近首個彎位時能夠佔取正並排領放的「哈哈大笑」之後的位置，但「大利好運」於接近800米處時推進至坐騎外側，他擔心「哈哈大笑」未能帶領坐騎上前，遂須將坐騎移至該駒外側。

他說，「勝意」因而自該處起在沒有遮擋下走外疊，直路上對催策反應僅屬一般。他進一步表示，他認為考慮到坐騎是日的走勢，坐騎於早段留後競跑或較適合發揮。練馬師黎昭昇確認所發出的指示，並表示該等指示與上仗一致，發出該等指示是因為他覺得此駒在是日的C賽道上跟前競跑應有利發揮。

第7場：被查詢有關「同得威」的表現時，蔡明紹表示，賽前擬讓自有利檔位出閘的坐騎嘗試佔取中間位置。他說，坐騎出閘僅屬一般，其後被外側馬匹迅速超越，因而居於馬群後列。他續說，賽事中段步速較標準時間為慢，坐騎走勢欠佳，因此他選擇自800米處起讓坐騎跟隨「陽光勇士」。

他續說，他起初打算於轉直路彎時將「同得威」推進至「陽光勇士」內側，但當前方的「美麗邂逅」開始墮退時，他須將坐騎移至「陽光勇士」外側以望空。他進一步表示，僅第3次在港上陣的坐騎在直路上受催策，但毫無反應及外閃，他將此歸因於坐騎的出賽經驗尚淺。練馬師丁冠豪確認所發出的指示是嘗試讓此駒佔取更為靠前的位置，並且表示此駒是日升上第三班角逐，因經驗不足而未能以具競爭力的方式作賽。他續說，此駒將在今季餘下時間休賽。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第8場：「紅海風帆」患有「喘鳴症」。

第9場：何澤堯（「安康萬里」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近100米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「跑得好快」下向內斜跑，導致該駒須勒避「安康萬里」及失去應有的跑線。小組考慮了何澤堯在本季餘下時間有確認的策騎聘約，依照慣常做法，判何澤堯罰款5萬元，以代替停賽1個賽馬日。在衡量判罰輕重時，小組裁定何澤堯的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。「銀皇興標」患有「喘鳴症」。

被查詢有關他在直路上「勁進駒」的騎法時，蔡明紹表示，坐騎居於前列位置，他於轉直路彎時全力催策坐騎以圖推進上前。他說，坐騎自500米處起對催策毫無反應，導致「以戰常勝」推進至坐騎外側，坐騎則居於「開心勇駒」之後。他說，坐騎在直路上保持同速，但過了200米處後在「開心勇駒」之後受困，其後於150米處移至該駒外側。小組告誡蔡明紹，他於最後150米須應較今次以更大力度催策「勁進駒」，以讓坐騎取得最佳名次。

第10場：賽後，鍾易禮表示，「樂滿貫」全程走勢欠順，表現令人失望。「福星」接近200米處時在「駿馬為伍」之後受困而未能望空，因而未能望空直至過了100米處後，並於該處移至該駒外側。

被查詢有關他在直路上「薩德斯」的騎法時，董明朗表示，坐騎跟隨「駿馬為伍」，其後他將坐騎移至該駒外側以開始推進上前。他說，當時「駿馬為伍」與「魯班精神」之間並未完全出現空位，他其後於接近400米處時打算將坐騎移至「魯班精神」外側以望空。他說，當時「營造組裝」居坐騎外側，而該處沒有空位，他其後開始嘗試將坐騎推進至「魯班精神」內側。他又說，他於趨近300米處時嘗試佔取該位置，當時「福星」推進至坐騎內側，而他於此時聽到「福星」的騎師潘頓呼喊。

他說，他因此未能完全佔取「魯班精神」與「駿馬為伍」之間的空位，「薩德斯」因而於300米處至200米處之間在「魯班精神」之後受困，其後衝刺僅屬一般。小組告誡董明朗，在此情況下，他於趨近300米處時應更果斷地策騎坐騎，以確保更快在「魯班精神」與「駿馬為伍」之間充分確立位置。