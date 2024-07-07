古摩亞大計　名戰古城隨時遠征美國玩泥？

雖然今年復出喺英國二千堅尼慘敗而回，但一直被古摩亞陣營視為今年王牌嘅「名戰古城」(City Of Troy)，其後表現回復本色，先喺英國葉森打吡回勇掄元，然後尋晚以3歲馬身分縮程跑2000米G1日蝕大賽，順利再下一城，至今6戰5勝，成績驕人。

既贏到2400、依家2000米又難唔到「名戰古城」，往後嘅部署自然大把選擇，但作為古摩亞陣營嘅話事人之一，John Magnier坦言佢哋嘅夢想就係呢匹出自美國三冠馬王「正義」(Justify)可以揚威泥地2000米G1美國育馬者盃經典大賽。

John Magnier提到古摩亞曾經派過唔少佳駟挑戰育馬者盃經典大賽，當中包括「天文學家」() Galileo)，可惜功敗垂成，亦試過有「宣戰」(Declaration Of War)同埋「巨人長堤」(Giant's Causeway)爭啲啲只跑入三甲。

至於今次「名戰古城」雖然一直跑草地，但父線出自「正義」，相信泥地問題唔大，John Magnier認為值得一試，希望可以交出好成績。