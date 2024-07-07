應家柏當選香港管理專業協會理事會主席。

馬會CEO應家柏繼今個月2號獲頒「旭日中綬章」，肯定佢對日本賽馬業及純種馬育馬業以及為加強香港和日本關係的貢獻後，最近又收到好消息，佢今日喺網誌透露，原來CEO上周五獲選為香港管理專業協會的新一屆理事會主席，佢感到十分榮幸。香港管理專業協會是一所本地非牟利專業機構，旨在成為香港及鄰近地區的領先專業管理組織。

香港管理專業協會創立於1960年，一向致力促進最佳管理實踐，並透過舉行各項管理及訓練課程，為香港培育更多專業管理人材。香港管理專業協會亦為一眾會員提供平台，就不同意見作交流，會員亦可藉此進一步建立合作網絡及作個人發展。應家柏期待與一眾出色及卓越的專業管理人員一同攜手為香港作出更大貢獻。

另外，今晚馬會將繼續安排全球匯合彩池賽事，德國漢堡馬場將會上演年度賽馬盛事德國打吡，而焦點賽事當然是德國打吡，這項2400米一級賽編為海外賽事S3-4，於香港時間晚上9時45分開跑，預期場地狀況為軟地。

「盡述情懷」上仗6月16日在科隆攻下二級賽高賓軒錦標(2200米)此駒父系「阿拉發力」本身為2007年德國打吡盟主，其練馬師薛根亦曾六度勝出此賽。「盡述情懷」迄今出賽次數不多，今仗在毛振鵬胯下具上佳贏位機會。

另一位當地前列練馬師高立亦曾三奪德國打吡寶座，今屆賽事中他合共派遣3駒上陣，當中「博納小鎮」上仗5月19日在卡帕萊以壓倒性姿態攻下二級賽意大利打吡(2200米)，看來是機會最佳的一駒。今次薛達褀繼續策牠上陣，騎者將力爭第9度染指此賽錦標，此駒亦屬今賽另一頭馬及三甲之選。