誓重奪谷草王　方嘉柏係得嘅

貴為「黑夜之神」兼歷來谷草累積頭馬最多的練馬師，方嘉柏上季谷草頭馬數字不及呂健威，輪到今季方仔暫時於谷草取得31W，落後沈集成1場頭馬排第2位。為免連續兩季於跑馬地成績居第2位，周三的谷草煞科戰，方仔全力出擊有7駒列正選，沈集成亦有6駒還擊，究竟今季的谷草王誰屬，方仔能否絕地反擊得手？周三晚自有分曉。

對於伍鵬志、呂健威的冠軍練馬師之爭已進入白熱化階段，今季谷草王的競爭同樣激烈，方嘉柏於上周四憑「春風萬里」再下一城後，季內谷草頭馬已有31場，但由5月下旬至上月尾頻頻於跑馬地搏殺的沈集成，則在谷草累積32W。兩大馬房於今期跑馬地最後一戰同樣屯重兵，方嘉柏則對徒弟何澤堯委以重任，將4匹正選馬「精彩動力」、「尋寶勇士」、「九秒九」及「神舟皓祥」交其出擊，而沈集成則在二班谷草1650米派出「喜蓮勇感」及「超超比」雙龍出海，各有爭勝籌碼。

上季谷草最後一戰，方嘉柏無功而還，今季當然不想重蹈覆轍，而今次在幾匹正選馬中，交由布文掛帥，於五班谷草1800米列正選的「果然得」，應該屬柏廐搶分棋子。無疑此匹3歲新西蘭PPG今季出道後8次出賽只得一個季軍，就是前仗於四班谷草1650米，不敵「蟲草之凰」兩個多馬位獲得季軍，走勢不差；上仗再跑同程抽不利的10檔表現一般，卻換來減兩分可落到五班，今次立即強配布文，上周二更安排由OK哥試泥閘考驗，備戰積極，擺明想趁季尾落班贏馬交代。

尋寶勇士體力充沛

至於由何澤堯掛帥的4匹正選馬，「尋寶勇士」雖然曾缺陣逾一年，但復出後兩戰得1冠1季，上周四增程跑谷草1200米走勢仍好，季尾階段此類出賽不多之輩賺體力，匆匆再出不能忽視。而「神舟皓祥」加盟柏廐後兩次出賽愈跑愈近，上仗谷草1200米姍姍來遲，今次增程跑谷草一哩，有權突擊。

沈集成勇字當頭

今季谷草成績突出的沈集成，無疑馬房過往季尾階段攻勢較為疲弱，但今季似乎有點不同，近期先後有「人和家盛」及「有派頭」爆冷得手。為力保今季谷草王寶座，成哥周三亦有6駒列正選，用王牌報名的「勇晉當銳」，雖然近兩仗集中在泥地攻堅，但此駒曾兩度於谷草1650米入Q，兩仗均不敵「蟲草之凰」，無疑今次再要面對此匹宿敵，慶幸後駒近況回落，「勇晉當銳」可恃輕磅反先。

另外，二班谷草1650米沈廐有「喜蓮勇感」、「超超比」兩匹4歲馬擔任雙箭頭，兩駒均是谷草中距離專家，雖然早前雙雙於二班同程分別跑4、5名，但當時步速比較慢，對「超超比」較為不利，而「喜蓮勇感」則太早發力，今次再度合力出擊，隨時有不同演繹。