【分秒在握】最短途一樣追得切

季尾騎師陣容已無懸念，潘頓封王而鍾易禮勢奪「告東尼獎」，反而練馬師方面，既有榜首大戰爭奪冠軍，同時亦關注榜末丁冠豪能否及時爭取14W上岸，不過注意力太集中，有時未必係好事。今次吼韋達馬房「紅逸舍」，上仗在谷草1000米交出驚人加速力，若不太熱更值博。

新馬插三班，面對一眾舊馬，從來都不容易克服，若然再加上增程因素，則無疑難上加難，但或許真的太多人關注，令到剛周六的「同得威」竟被捧為大熱門，在博彩角度實在不划算，結果此駒大敗而回，表現令人失望。

再看看伍鵬志及呂健威，上周四夜賽均零W收場，而剛周六亦只有呂廐「安康萬里」勝出，期間輸掉的熱門為數不少，是否值得繼續盲門追捧，各位馬迷實在要三思。

今次谷戰伍、呂派馬依然不少，但並不代表其他練者要讓路，反而逆思維想想，現時買其他馬房回報率隨時更高。周三第三班1000米，上仗縮落1000米贏來清風送爽的「年少多好」固然前速飛快，而「大老撾」上仗初出直路賽亦展示過驚人前速，兩大快馬在陣，相信早段步速會拉得相當快，如是者季中轉投韋達馬房的「紅逸舍」，又有機會施展其招牌後勁。此駒上仗跑同程，有步速之下後上走勢極佳輕易掄元，今次升班少負11磅固然更好衝，加上蔡明紹3騎此駒非冠即亞甚合拍，亦係另一賣點。

■長風