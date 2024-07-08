【蹄聲妙影】茄哩啡搞串馬匹亮相圈

記得兩三年前，馬場有位茄哩啡因犯下多宗富爭議性嘅惡行，甚至多次用鏡頭粗暴地撞到記者身體，東星同記者妹都瀨過佢嘢，至今仍猶有餘悸，而佢最終都被吊銷記者牌。咪以為就此告一段落，原來呢條茄哩啡仍持有會員席馬牌，所以久唔久都會喺馬匹亮相圈及廂房出沒，即使被馬主投訴過，落凱旋門黐頭馬相影，都冇人有佢符，而佢近年又活躍番，喺場內四圍搵啲達官貴人selfie，又話自己識邊個大粒佬，面皮厚到冇人有，唔知佢係邊個嗰啲，真係以為佢咁把炮，最終被利用咗，畀人將啲相擺上網都唔知咩事，做得馬主要精明，切勿上當。

最近，呢條茄哩啡又搞事，唔知係咪撈唔掂，想刷吓存在感。事緣有位攝記上周日應一位資深馬主邀請，落馬匹亮相圈影啲專題嘢，宣揚吓賽馬，完全跟足dress code，裇衫西褲皮鞋，殊不知條茄哩啡當正馬匹亮相圈係佢地頭，又可能以為有人同佢爭生意，就即時向保安投訴嗰位攝記落咗馬匹亮相圈影嘢，同時猛咁催促保安做嘢，成隻小學雞咁，搞到啲保安頭都大埋，都唔知搵乜部門處理好，所謂醜事傳千里，有啲相熟保安都走嚟問東星發生乜事，而每逢遇到樽頸位，新聞部L哥就會出動，今次亦唔例外，待續。

初步提供:

第8場(1)鈁糖武士+(8)嘉應喝彩

第9場(1)非惟僥倖+(3)奮鬥心

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星