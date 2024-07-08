史卓豐被控醉酒襲警：我感到後悔！

南非籍騎師史卓豐貴為史科菲兒子，是著名的騎二代，史卓豐昔日曾在港策騎6年，其後因為家庭理由等決定回流澳洲發展。現時史卓豐在澳洲發展順利，不時有頭馬進帳，而他亦有去過新加坡客串。現時史卓豐和太太Hannah已育有兩子，一家幸福美滿。

雖然史卓豐已為人父，不過現年30歲的他仍未改火爆性格。近日澳洲傳媒披露，史卓豐疑在5月上旬醉酒鬧事，被當地警方拘留1晚。史卓豐原定在Wagga Cup賽日披甲，不過賽事前一晚凌晨，史卓豐仍在當地1間酒吧飲酒，而且帶有醉意。當時在場保安已經護送史卓豐，並由警員試圖接載回酒店，不過根據警察口供，騎者當時對警員不停講粗口之外，亦以種族歧視用字辱罵亞裔警員。除此之外，當警員送史卓豐到酒店時，史卓豐更襲擊司機，結果遭警方即時拘捕並扣留1晚調查。而史卓豐在5月3日最後未有上陣。

史卓豐在剛周四受審，他已承認所有指控，包括在公眾地方攻擊性語言、襲警、以及未能在警方要求下作出配合等罪名，此案暫緩至9月30日續審，史卓豐可獲保釋，惟需遵循不得進入沃加沃加市及附近酒吧等禁令。史卓豐日前接受澳洲傳媒電視訪問，表示對自己所犯的過錯感到羞恥，對受影響的人士感到抱歉，若然時光可倒退，自己當然不會這樣做，但事實不行，現時最佳做法就是積極面對過錯。