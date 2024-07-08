【賽馬以外】賽馬投資　唔係咁易

當關於賽馬嘅新聞喺港聞版出現時，通常都唔係好嘢，最近筆者就睇咗一單新聞，講證監會將某一公司嘅牧場計劃列為「可疑投資產品」，當中牽涉嘅款項都有7位數字，當然實際情況係點，筆者並不知道，又不便評論太多，但對好多香港人嚟講，究竟賽馬投資，係一件咩回事呢？

賽馬作為一門產業，牽涉好多範疇，當中大有學問。但對普遍香港人嚟講，對賽馬嘅認識，就只係一個賭字，因為馬迷都係透過賭博參與賽馬運動。齋入場睇馬而唔賭？唔係無呢啲人嘅，但100個可能有1、2個啩，始終喺香港呢個環境，賽馬同足球、籃球、網球唔同，大部人都覺得前者同賭字係掛鈎。

但賽馬產業又點會只係得個賭字，只係因為香港缺乏育馬事業，先令大家對呢項同樣涉及龐大利益嘅項目唔太認識。又或者咁講，如果賽馬只係得賭博同埋拉頭馬、贏大賽嘅話，當年曼聯嘅傳奇領隊費格遜就唔使就G1名駒「直布羅山」嘅配種權問題，要同古摩亞嘅John Magnier搞到不歡而散啦。最終「直布羅山」真係成為一匹出色嘅種馬，就明點解費格遜咁緊張個配種權。

其實賽馬世界，馬匹配種產業真係好重要，就用番古摩亞為例子，佢嘅種馬「真金不換」(No Nay Never)今年嘅配種費係15萬鎊一次，咁試想吓一年同2、3百匹馬女交配，就知一年可以帶嚟幾多收入。至於今次嗰間公司標榜嘅其中一匹種馬就係來自澳洲嘅「遙遠星空」(Deep Field)，去到2021年嘅配種費係88,000澳元，但依家已經退出種馬行列。所以其實大部分出色嘅種馬，都係畀啲財雄勢大嘅牧場、賽馬陣營所擁有，咁香港人有冇辦法喺呢方面作出投資？唔係唔得嘅，但一定要識好多內行人，先有機會有得玩囉。咁香港都有唔少具財力、對賽馬有熱誠嘅馬主，咁大家有冇聽到太多佢哋投資種馬嘅新聞？就證明呢樣嘢，真係唔係咁簡單。

其實對普通人嚟講，最佳嘅賽馬投資，都係賭最實際。至少買馬有機會以小博大嘛，當然筆者唔係鼓吹賭博，呢樣嘢都係量力而為最重要。但買的確有機會博冷，好似最近嘅越洋轉播賽事，周不時有爆冷門，是但買中一條連贏位，都夠晒和味，與其投資一啲唔知咩嘅雄馬，搞咩牧場、種馬計劃，不如買少少馬玩吓好過，至少輸咗錢，都知賽馬為慈善嘛。

■山無陵