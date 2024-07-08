滾滾長江東逝水　浪花淘盡英雄

《三國演義》中的博望坡之戰，劉備成功阻截曹操的侵略，亦是諸葛亮出山首響勝鼓之戰。現時馬圈戰情同樣激烈，兩位華人練馬師呂健威與伍鵬志大鬥法，現時威哥以一場頭馬落後於伍鵬志，不過今期谷草煞科戰，呂廐將上演博望坡之戰，以「博望坡」及「迎樂」為「戰將」，將作最猛烈攻勢，又睇吓伍鵬志能否頂得住了。

上季谷草煞科戰，威哥兩匹「博望坡」及「迎樂」均順利建功，練者全季埋單亦以67W只居於蔡約翰之後得亞軍，事隔一季，威哥更進一步有望衝冠，今晚谷草煞科夜必全力進攻。

第9場三班1800米，「博望坡」重新用上贏馬拍檔霍宏聲操刀，上次力追「爭金奪冠」及「浪漫老撾」得第3名，追勢已復現，排2檔靚位，有望為練者打勝仗。

第5場四班1200米，另一匹上季谷草煞科贏馬功臣「迎樂」，季內曾排12檔贏同班同程，計數絕對分量十足，上仗輸一場泥地即於今次三降四班重返谷草，潘頓取來帥權反映重視，排9檔無礙進取，跑出水準可重敲勝鼓。

威哥尚有第6場二班1650米用雙龍出海戰術，「黃腳鱲」狀態長勇要吼，至於第8場「做好自己」初出馬連番試閘有好走勢，可初出即砌，周三呂廐馬的「博望坡大戰」值得期待。