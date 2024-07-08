400萬三T　蔡約翰寶物揸膽

蔡約翰於7月10日周三谷草煞科生日，睇番練者最近兩期俱有馬贏，手風甚順，今次憑正日生日會否旺上加旺？三T編在第5場、第6場及第7場，預期一注獨中派彩有400萬元，尾關就信蔡約翰！

雖然蔡約翰周三晚只派兩駒列陣，但列陣三T尾關第7場四班1200米的「獵寶勤」，機會絕對不低。此駒最近於田草一再有好走勢，本身有前速且初出已跑過谷草吸收經驗，始終只有3歲，最近於田草遇較強對手才不夠撼，今突然轉場重新跑急彎，進步可期。而且潘頓自從在此駒落四班後已連騎兩仗，今次依然不放手，搏殺顯見有把握，必要吼實。

此外，另文提及艾兆禮機會坐騎多，加上呂廐排強陣出擊，「迎樂」及「勝利神駒」都可以做三T頭關雙膽。至於次關除了捧「黃腳鱲」，留意沈廐「喜蓮勇感」上仗6月中返谷草即有好走勢，相隔一個月再跑，回夠氣兼操足，用布文搏殺格，同樣要重視。

500萬六寶獎

艾兆禮頭關就威

今次周三為谷草煞科，三T及六環彩此兩項大彩池俱有多寶，三T預計一注獨中派彩達400萬元，而六寶獎則有500萬元，自然又是馬迷掘金之時。今次眾騎師之中，艾兆禮中後段坐騎實力強勁，除了與爭冠的呂廐及伍廐合作，尚接手葉廐前仗入Q的「勝利神駒」及再騎姚廐連勝的「非惟僥倖」等，至於六環彩頭關先捧「哈羅威」！

第4場四班1200米，呂廐「哈羅威」上陣3次全跑田草共取1季2殿，上仗於田草1200米排1檔即使末段稍受困，但跟牢鬥衝得第3名，狀態持續向上，今轉跑谷草賺卡士，排4檔可再次順跟鬥衝，出頭在望。

第5場四班1200米，葉廐「勝利神駒」前仗田草1200米入Q，走勢出色，但剛戰扳上1400米拚敗，隨即安排縮程兼轉場，今季曾兩度出戰此程俱輸近，用艾兆禮似計好晒數，要重視。

第6場二班1650米，呂廐「黃腳鱲」乃呂廐今季極勇之馬，多次造出色段速殺入前列，艾兆禮突然接手此實力分子，戰意必旺盛，前速夠快可擺前走，埋門由艾兆禮快跳一課，仄準而來搶出即叫胡。

第7場四班1200米，伍廐「燈胆皇」在港3戰名次雖後，今次落班卻有變數，尤其近日於從化試1200米泥閘得第1名，今回排6檔起步亦不俗，值得捧場。

第8場三班1000米，呂廐初出自購馬「做好自己」兩次試閘得1冠1亞，走勢已相當純熟，恃體力充沛兼只孭120磅，可予莫大威脅。第9場三班1800米，「非惟僥倖」轉姚廐最近連勝明顯開竅，高質中長途馬排在3檔也有力拚勝。艾兆禮今次六環彩場合有極多好馬揸手，一於追實佢買！

第4場四班1200米，呂廐「哈羅威」上陣3次全跑田草共取1季2殿，上仗於田草1200米排1檔即使末段稍受困，但跟牢鬥衝得第3名，狀態持續向上，今轉跑谷草賺卡士，排4檔可再次順跟鬥衝，出頭在望。

第5場四班1200米，葉廐「勝利神駒」前仗田草1200米入Q，走勢出色，但剛戰扳上1400米拚敗，隨即安排縮程兼轉場，今季曾兩度出戰此程俱輸近，用艾兆禮似計好晒數，要重視。

第6場二班1650米，呂廐「黃腳鱲」乃呂廐今季極勇之馬，多次造出色段速殺入前列，艾兆禮突然接手此實力分子，戰意必旺盛，前速夠快可擺前走，埋門由艾兆禮快跳一課，仄準而來搶出即叫胡。

第7場四班1200米，伍廐「燈胆皇」在港3戰名次雖後，今次落班卻有變數，尤其近日於從化試1200米泥閘得第1名，今回排6檔起步亦不俗，值得捧場。

第8場三班1000米，呂廐初出自購馬「做好自己」兩次試閘得1冠1亞，走勢已相當純熟，恃體力充沛兼只孭120磅，可予莫大威脅。第9場三班1800米，「非惟僥倖」轉姚廐最近連勝明顯開竅，高質中長途馬排在3檔也有力拚勝。艾兆禮今次六環彩場合有極多好馬揸手，一於追實佢買！