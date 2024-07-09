谷草煞科聽晚6:35開跑　第7場後仲有騎師巡遊掟公仔！

2023/24年度馬季跑馬地馬場最後一次賽事將於7月10日星期三上演，而Happy Wednesday夏日音樂節亦會於同晚舉行。Happy Wednesday快活谷煞科夜將會讓大家再次感受這週中必到熱點發放十足電力的氣氛。當晚表演陣容包括深受歡迎的More Of Us及DJ Shyne，為經典金曲注入全新活力，以動人和聲引領觀眾狂歡舞動。現場的森巴舞女郎熱情演出，更會與入場人士在啤酒園中奔放穿梭互動，為煞科派對夜燃點拉丁澎湃熱情！

當晚首次在快活谷煞科派夜戰舉行的騎師巡遊更是不容錯過﹗騎師們將於當晚第7場賽事結束後與現場觀眾互動並大派限定小馬公仔，以感謝馬迷的鼎力支持。大家萬勿錯過這個近距離接觸心儀騎師的機會。

入場馬迷亦可參與第5場及第8場後舉行的《快活谷煞科快問快答》，參加者須年滿18歲，並持有效之香港身份證或香港旅遊證件及香港流動電話號碼，參加後即有機會贏取入馬房探訪「金鎗六十」或「浪漫勇士」的無價體驗，以難能可貴的經驗為賽季完美作結。

至於7月10日星期三跑馬地夜賽將舉行9場賽事，頭場開跑時間為晚上6時35分，比起平時6時40分開跑再早5分鐘。