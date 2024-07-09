好耐冇聽過佢名？6期不勝黃智弘停賽復出！

周三晚舉行今季壓軸的快活谷夜賽，騎師陣容少了停賽1日的希威森，不過有見習騎師黃智弘刑滿復出，雖然支持不多只跑3場，惟7磅牌仔減磅具優勢，「中華威威」與「蟲草之凰」兩匹騎慣騎熟跑法主動坐騎，加上排檔形勢造就，有望帶來頭馬。

經過今季吸取更多實戰經驗，本地小將黃智弘於季尾階段發揮其受讓7磅優勢，帶來不少精彩頭馬，停賽前先後勝出「艾莉奧」與「飛騰騅」，都是憑藉其減磅之利一放到底。黃智弘周三晚3匹坐騎，除了「極速之子」首度合作，頭場「中華威威」與第3場「蟲草之凰」曾在其胯下分別上名及贏馬，如今復出再掌帥印，自然值得優先憧憬。

頭場排1檔之「中華威威」，上場於谷草1000米雖然排檔稍遜，只能於外疊搶守前列位置伺機而動，末段擺脫對手一度透出，以為勝局在望之際，臨門數步被「佳景臨門」以馬頭位所擒。今次抽排1檔起步，騎者如能把握先機，8歲馬補中機會至為樂觀。

蟲草之凰重溫好夢

今季於谷草1650米已取3捷之「蟲草之凰」，自加盟葉廐後分別由鍾易禮與黃智弘靠放食胡，無奈贏馬加分後似乎遇上樽頸位，最近因排檔及步速際遇欠佳連敗3仗，皆未能展現放頭威力，人馬再度合作且排5檔，搶欄放頭毫無懸念，今仗強手無多，機會不容忽視。