【分分制勝】冠軍爭奪戰　「造王者」偏幫呂健威？

馬季尚餘兩期，冠軍騎師及「告東尼獎」得主已無懸念，潘頓與鍾易禮即將成為終極王者。至於冠軍練馬師之爭，形勢非常緊湊，伍鵬志暫時累積67場頭馬領先，呂健威則少贏1W，兼且亞軍數目有所不及，必須淨勝對手，才可後來居上。

值得一提，潘頓極有可能成為這場冠軍爭奪戰的造王者，今期谷戰，他分別替呂廐「江南勇士」、「迎樂」及伍廐「奮鬥心」效力，去到煞科戰，騎者更一口氣夥拍呂廐4匹餐士馬，包括「禪勝輝煌」、「龍之輝」、「包裝天將」及「遙遙領先」，同日另為伍廐「初戀」及「堅闖」操刀，有關馬匹肯定熱得過分，但勝在決心無限。

今期跑馬地夜賽，潘頓獲策9駒，相隔4個多月後，再次於谷戰滿額參賽，有本錢爭取本季第30次封王。第4場四班1200米，容廐「精妙星」重配潘頓，人馬合作過1次即入圍，默契不成疑問，當然要留神。

「精妙星」季初由伍鵬志訓練時，曾於59分上名，之後改投容天鵬旗下，久休復出評57分，仍獲季席，如今進一步減至55分，計數可謀出頭。以其跑法評估，角逐較乾快場地才合發揮，剛戰跑道偏慢，或多或少打折扣，敗勿作準。另外，重溫此駒於澳洲贏馬表現，居中走外疊最勁，不過在港兩次入圍，俱攝入內欄取位推進，發揮未必最稱心，今仗重召潘頓兼排6檔，預計早段稍留，入彎前提早發力大步撲前，務求在外疊冚贏對手，畢竟本身體重高達1281磅，及早望空衝刺，才可釋放出最強威力，這招亦是潘頓拿手好戲。

■明治朗