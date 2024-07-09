【練馬師王】小小改動　令「其他」頻出冷

上期沙田「練馬師王」，衝冠雙雄呂健威與伍鵬志又死火，最終由「其他」的廖康銘累積28分取勝。踏入季尾階段，「練馬師王」彩池經常只開14瓣，睇齊「騎師王」，已先後3度由「其他練馬師」取勝，出冷次數絕對不少，有留意必要。

今期跑馬地夜賽，呂、伍兩廐又大堆頭出擊，但刻意求回報，不妨一試練馬師榜排名第3的姚本輝。今季姚廐曾5度封王，當中兩次來自谷草，分別以40分及46分擊敗對手，一旦安排細場出擊，就會連珠炮發。

列陣頭場的「威武良駒」，至今8次全負，不過最近落敗距離已縮短，再非吳下阿蒙。忽然轉由蔡明紹執韁，不排除有驚喜演出，事關姚廐今季3勝谷草1000米，頭馬「鑽飾翱翔」（2次）及「綠色好威」均有好分頭，「威武良駒」配上冷殺手，不容忽視。因頭場已有搶分可能，故投注姚本輝的「練馬師王」時，適宜在第1場開跑前「入場」落注。

今次搏殺重任，當然放在兩匹當起分子身上，第5場「日馳千里」上場跑田草1200米入Q，與頭馬「拍馬難追」以高速鬥到返終點，走勢有前有後，轉爭谷草，對手分量明顯減弱，賀銘年保住帥印，肯定會再接再厲；至於尾場「非惟僥倖」，自從改由意大利好手艾兆禮壓陣後，水準愈來愈穩定，近兩仗更未逢敵手，本身曾於跑馬地1800米入圍，場地發揮有根據。再看資料，姚本輝季內原來贏過6匹135磅馬，上周四便有「小神仙」孭頂磅建功，「非惟僥倖」只比上場多負6磅，構成壓力不大，可期爭取3連勝。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 2.75倍

2.伍鵬志 5.5倍

3.方嘉柏 6.0倍

4.告東尼 6.5倍

5.韋 達 11倍

6.沈集成 16倍

7.姚本輝 25倍

8.大衛希斯 30倍

9.容天鵬 35倍

10.文家良 65倍

11.巫偉傑 70倍

12.廖康銘 70倍

13.羅富全 75倍

21.其他練馬師(葉楚航/蔡約翰/鄭俊偉/丁冠豪/賀賢/蘇偉賢/黎昭昇/徐雨石) 25倍