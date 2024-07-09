廖康銘督促潘頓善用年少多好噴射前速

隨着馬季踏入尾聲，首季在港從練的廖康銘季內派馬出賽331次，取得31場頭馬，成績優異。

廖康銘說：「我當初以30場頭馬為目標，結果在尚餘兩個賽日已達標。今季的發展符合我期望及計劃，我曾預料馬房下半季應可取得佳績，而實際也是這樣。」

廖康銘曾在澳洲悉尼為活侯夫人馬房效力多年，自立門戶後在澳紐地區取得逾400場頭馬，包括揚威多項一級賽。 廖康銘表示：「我們仍有不少未出賽馬，約有20駒尚未在港上陣，我盼望下季成績更進一步，希望牠們能跟上進度。我們的兵源頗為充足，也有一些從未上陣的新血，相信已為來季爭取佳績打好基礎。」

廖康銘周三派遣3駒上陣，最具瞄頭的「年少多好」將角逐第8場三班1000米，力爭兩連勝。廖康銘說：「馬兒佳態洋溢，我於上周四策騎牠進行草地快操，牠跑來渾身是勁。騎師必須好好利用牠的步速，而潘頓上仗做到了，發揮實在出色。」

「年少多好」今仗從1檔起步，廖康銘說：「『年少多好』上仗全程造出快步速，令對手難以招架。牠勝在速度銳利，而策騎牠時正要善用這優點。馬兒日後或會增程角逐1200米，但將來仍需學習如何在早段進一步發揮優勢，現階段仍以1000米為目標。」