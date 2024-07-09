【張基焦點】好友心得一哩都掂

潘頓在跑馬地最後一次賽事騎足9場上陣，手執不少有能力的坐騎，「好友心得」上仗增程跑1400米幾乎爆冷得手，今次再增程跑一哩，隨時帶來驚喜。另外，「獵寶勤」落到四班始終有優勢，轉跑谷草對手太弱，不能忽視。「衝上雲霄」同樣都是三降四班，增程可見真章。「日馳千里」開始冒起，今次轉場有好檔，補中機會樂觀。

第6場二班1650米，「好友心得」無疑在澳洲於名不經傳的地方上陣，但來港後演出不斷進步，剛戰初上1400米全程領放有頭有尾，造1分20秒72絕不簡單，拉士締速亦快，今次扳上一哩預計同場快馬不多，相信可以再次主宰步速，曾於潘頓胯下贏過，人馬已有默契，若然因無路程根據成冷門，更值博。

第7場四班1200米，「獵寶勤」剛戰跑田草1200米發揮不算理想，出閘慢卻再催策上前，令馬兒上口，不似潘頓慣常演繹，敗不足據，今次轉跑谷草同程對手一般，即使抽不利的11檔，相信鞍上人今次有辦法克服。

衝上雲霄操練辣

第3場四班1650米，「衝上雲霄」始終由三班落到四班，今次操練工夫非常積極，試大閘刻意留後，然後再有拍跳，始終來港前於費明頓馬場跑近，質素不會太差，今場仍是目標所在。

第5場四班1200米，3歲馬「日馳千里」開始進步中，剛戰於田草1200米抽不利的14檔亦得亞軍，今次轉跑谷草對手平平，兼有2檔之助，可望贏馬交代。