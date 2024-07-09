【進階選項】超超比後勁大爆發

臨近季尾彼此目標不同，尤其現時爭冠組兩位華籍倉主都未嘗冠軍滋味，而大家都深知華倉要成為冠軍從來都不易，機會可能只得一次半次，自然耗盡一兵一卒。護級組亦然，當然受惠馬會改制部分已提早達標，但有機會的話相信丁冠豪仍希望贏夠數上岸。反觀其他倉口目標達到，近期賽事如擲飛鏢般，且看哪一發順風掟中紅心。

沈集成今季憑準馬王「浪漫勇士」名利雙收，近期賽事爆完一隻又一隻，來到谷草煞科最高班第6場仍出兩匹今季4歲大賽棋子，雖然早前齊齊失落重要錦標，但在細場仍有機會取回安慰獎。「超超比」之前曾退出，上場復出狀態肯定未夠銳，結果早段偏慢步速仍然安心留在尾疊，當「亞機拉」發力時仍落後甚遠，直路走入內欄後追第5，熱身味濃。今場有「好友心得」及「黃腳鱲」在陣，應不會出現早段超慢速鏡頭，排3檔亦遠比上仗好，居中爆一段勝望甚高。

第5場「尋寶勇士」一對前腿問題多多，前仗季內復出即在1000米爆半冷，上周增程跑1200米，外檔起步攝唔到沿途走三疊無遮擋，正常轉彎後便乏力潰敗，但「尋寶勇士」末段仍持續上前，終點前跑線略被收窄，否則距離更接近。傷患馬可以相隔一周匆匆再出，證明健康已穩定，體力勝過對手而排檔改善，可期補中。