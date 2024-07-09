【三重彩地帶】「有」一哥冇奔波

今次兩場推介都用潘頓坐騎做膽，若能食出頭尾胡，可為今季谷草落幕劃上完美句號。第一場五班1000米，「萬事有」今季10戰3P成績一般，惟其中潘頓騎兩次均上名，7歲馬走下坡要靠高手才有勝算，今次扳強盡地一煲。

「中華威威」速度稍勝一般五班對手，排1檔如虎添翼。「友誼至佳」用田泰安希望迫起前段，排2檔蝕少一點便有位望。「智勁駒」連番在田草跑四四五五，今次轉谷縮程博賺多少級數。「錢途光明」戰至近期才踏上正軌，18分要逃出生天，只能盡力而為。

第9場三班1800米，南美洲馬普遍慢熱，來自巴西的「奮鬥心」3戰雖不上名，但均只負兩乘，算是適應得快，難得是次次轉程均有走勢，應屬可造之材，伍鵬志爭冠重要關頭，這類質新武器大派用場。

「建測羣英」上場田草強組一席季軍覺進步，返回谷草主場更添惡氣，經常被睇低的巨人殺手。「浪漫風采」季中曾兩次上名，但自落樓意外後便轉沉，今次刻意抖耐一點，藉新鮮感或重拾生氣。「博望坡」連場止於接近，分高欠優勢，用最合拍霍宏聲可望跑高些少。「非惟僥倖」兩連勝固然厲害，但今次要孭頂磅面臨考驗。■海東