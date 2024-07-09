【J臣研究所】精明選擇賽績有水準

話咁快又嚟到谷草煞科戰，呢個星期其實同時都打緊歐國盃4強戰，諗番今年筆者都好似冇邊日真正停過抖抖，其實好想同一班波馬網友分享一啲賽事以外嘅趣事，希望暑期可以抽到時間準備。

谷草煞科戰有3組四班1200米，形成實力馬都分散，第4場先睇實隻「精明選擇」，呢隻3歲仔今季7戰未贏，本來喺呢組馬唔太起眼，但留意佢本身5月尾贏大閘時已趕起狀態，計埋前仗輸畀「以戰常勝」、「河好運」等，於強組賽事跑近，現評47分有上升空間，今次只要唔好撞正上次嗰種冇得追嘅場地，力足補中。「哈羅威」上場塞死當冇跑過，但均速馬唔塞又真係爆得起？只宜拖腳。「九秒九」四班易位難贏但經常近。「勇眼光」上場遇偏慢步速下衝得勁，6歲馬有態亦冇理由等下季。

第5場三T頭關形勢好似仲簡單，「砂漿金剛」上場僅不敵「包裝天將」獲亞，後駒顯示出高班馬能力，「砂漿金剛」敗不足辱，加上今場排黄金1檔，可以一如贏馬跑法，沿途留守好位，有望輕鬆交出水準，Q膽好穩。

「迎樂」連場冇影係因為三班真係試過唔夠跑，倒不如快手減分落四班，睇佢季內四班兩度贏馬，今場絕非陪跑。「尋寶勇士」難得復出贏完腳冇事，趁馬勇就連續報名用晒佢。「勝利神駒」耐唔耐又有一劑跑得好，畀佢放出又有機會。「日馳千里」上場賺慢步速兼利擺前形勢，怕今仗未必可保持，只宜拖腳。