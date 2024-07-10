【耀眼精選】皆益善熱身後砌

凡涉及金錢嘅地方，就會吸引詐騙集團設計布局等肥羊自動送埋口。近期馬圈最新鮮滾熱辣嘅熱話，就係一個以高回報作招徠嘅馬匹育成計劃終於爆煲。

筆者響2021年機緣巧合下，響一個朋友團聚會認識到一位對賽馬有濃厚興趣嘅太太，透過佢筆者第一次聽到呢間A字頭嘅公司，一聽佢初步講解就覺得伏味濃，所以即時同阿太交換電話，等聚會完咗再同佢詳談，希望可以說服佢打消投資念頭。可惜嘅係始終遲咗一步，第二日對談阿太話一早已經畀咗錢參加幾個計劃，夾夾埋埋投資過百萬，筆者嗰一刻即時O嘴，估唔到一個外表斯斯文文嘅「師奶仔」咁鍾意馬，出手咁狠，同時概嘆點解咁遲先識到佢呢！

更爆嘅係，筆者同馬友傾開呢單馬圈熱話，馬友發揮驚人起底能力，掘到A字頭公司嘅李姓股東兼董事，竟然同一位被慈善基金幫助過嘅受助人同名同姓，嗰位受助人耳仔輪廓同埋唏噓嘅鬚根，同A公司嘅李姓董事八九成似，只係後者大咗半個碼。如果真係同一人嘅話，只可以講就算《捉智雙雄》嘅編劇，都寫唔出呢個劇本。

谷草煞科戰戲碼同樣相當精彩，推介第7場沈廐「皆益善」，上仗初出跑1000米實在太短，大敗只屬假象，熱身後加程至1200米，可望提升名次。