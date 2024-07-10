【分秒在握】艾兆禮接手釣大魚

如果最終呂健威未能封王，怕且馬迷會記住希威森的兩次論盡發揮，一次係「禪勝輝煌」甩腳踏僅僅負於「錶之銀河」，另一次係「精英勇士」發揮論盡失諸交臂，今次騎者停賽，「黃腳鱲」換上艾兆禮，必追多次。

「黃腳鱲」上季尾打開勝門，踏入今季轉5歲大爆發，先在田草力擒「神虎龍駒」，繼而在泥地大炒「無心睡眠」，季尾則在谷草擊退「浪漫老撾」，一季之內完成3地頭馬，的確難度甚高。

值得留意，係季尾時間跑道偏差嚴重，「黃腳鱲」憑藉主動跑法，往往可佔形勢之利，早在5月時，此駒出爭谷中一哩就係一放到底。上仗此駒重遊勝途，人人以為馬匹會搶頭走，但希威森卻稍留跟3、4位，中段時因步速慢，「智取神駒」及「喜蓮勇感」搶上帶頭，但「黃腳鱲」依然按兵不動，直至去到直路，馬群散開後，馬匹沿欄力追，眼看勝利在望之際，卻不敵「亞機拉」的後勁。

此一戰役，證明了「黃腳鱲」縱使稍留，一樣可發揮威力，今次同場「好友心得」配上潘頓，以鞍上人的習性，必然不會盡搶，而「黃腳鱲」無論係放頭又或稍留，都有機會賺到步速形勢之利。

■長風

第6場 6黃腳鱲 3亞機拉

1喜蓮勇感 5超超比